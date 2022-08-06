نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير غير مستعملة 2022 للحصول علي جوائز وهداية قيمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من اكواد فري فاير غير مستعملة يحرص على اقتنائها كافة محبي اللعبة، حيث يعمل اي من هؤلاء بناء على هذه الاكواد على الحصول المجاني على السكنات والرقصات وسكار تيتان، وغير ذلك كثير من الشخصيات الوهمية الأسطورية التي تجعل اللعبة اكثر جاذبية، والجلود والخيول وكافة ما يحلو للراعب من أشياء بداخل متجر free fire والتي يحصل عليها عن طريق استبدال الاكواد.

اكواد فري فاير غير مستعملة 2022

تعمل كودات لعبة فري فاير الشغالة على تمكين مستخدمها بالطريق الصحيح عبر موقع جارينا من الحصول على هدايا كثيرة ومكافئات تساعد على تقوية الشخصية والوصول بخطوات ثابته الى الفوز والبقاء حيا مع دمار الآخرين، والاكواد الغير مستعملة هي الوسيلة الوحيدة في الحصول على اندر الأشياء في اللعبة، اذا لابد من الاستبدال السريع لها قبل انتهاء ما لها من صلاحية.

كود MXLO TVEL IWED، كود JEEH NMVQ XHIN.

كود GLBM ALVT DDFK، كود FEHZ QRSC PMQT.

اكواد فري فاير سيرفر الشرق الاوسط

لكل كود من كودات free fire جوائز خاصة به، وعلى اللاعب في هذا الصدد اختيار ما يرغب فيه من الجوائز والتي يستطيع بناء عليها استبدال الاكواد الخاصة بها، وذلك على مختلف السيرفرات التي تحيط باللعبة من السيرفر الاوروبي، والافريقي، والسيرفر الامريكي ايضا.

كود استعادة اللعبة Y7PS 1HR6 23H4.

كود سكار تيتان D4G1 126E 4D5S.

وكود فاير باس X90B 1SDT WSFW.

كود استرجاع الحساب SLPS UGJM P1MR.

اكواد رقصات فري فاير

رقصات فري فاير تمثل مزايا كثيرة للعبة وتمكن اللاعب من البقاء وقت طويل في اللعب مع الاستمتاع الكامل، ولكل من تلك الرقصات الكود الخاص بها والذي يوجب ادخاله في موقع قارينا من اجل الاستبدال والحصول على الرقصة المتاحة للاعب، ويتكون الكود من ثلاث مقاطع يرجى ادخال كل منها بالطريقة الصحيحة وبدون خطأ.

كود رقصات القلب Z1KS 1ED6 43S1.

وكود رقصة الكرسي Y7KS 1ER6 43S1.

كود رقصة العرش Y76S 1LR6 SDL1.

اكواد فري فاير صالحة للجميع

من اكثر الاكواد الخاصة بلعبة فري فاير استعمالا وطلبا بين الكودات المختلفة للعبة، هي الاكواد العامة والصالحة للجميع، اذا يستطيع اللاعب أيا كان يمتلك من سيرفرات الدخول على اي من تلك الاكواد وكتابتها عبر غارينا فري فاير من اجل الحصول على الجائزة والهدايا المتنوعة التي تمثلها اكواد ورموز اللعبة