بدون مقدم أيفون 13 برو ماكس فورى بأقساط شهرية 100 ريال فقط وبدون فوائد

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في السنوات الأخيرة شهدت شركة الاتصالات السعودية شهرة واسعة المدى في عالم الاتصالات والإنترنت، وذلك لما تقدمه من خدمات خاصة بالهاتف الخلوي والهاتف الجوال وذلك لمساعدة المواطنين السعوديين، كما أنها توفر لهم أيضاً أنظمة تقسيط الهواتف الذكية حتى يتمكن كل مواطن سعودي من الحصول على جوال بالتقسيط من STC بكل سهولة ولكن هناك بعض الشروط حتى يتمكن المواطن من الحصول على الهاتف الذي يبحث عنه بأنظمة أقساط للسداد بطرق مختلفة.
كيفية الحصول على جوال قسط من STC
يمكن للمواطن السعودي الحصول على جوال بالتقسيط من شركة الاتصالات السعودية ولكن بإتباع الخطوات التالية:
- على المواطن السعودي الدخول على الرابط الرسمي الخاص بشركة الاتصالات السعودية والضغط على Mystc وعمل حساب جديد وتسجيل بيانات الدخول.
- بعد تسجيل البيانات التي تتضمن الاسم والسن ومكان الإقامة وما يلزم من معلومات شخصية يتم من خلالها تحديد نظام التقسيط المناسب للمواطن وطريقة الدفع التي تناسبه.
- يحدد المواطن أفضل باقة تقسيط من العروض المتاحة أمامه.
- بعدما يحدد المستخدم أفضل باقة مناسبة له يتم تحديد نوع الهاتف المراد الحصول عليه بالتقسيط ويشمل لون الهاتف والموديل والماركة بشكل دقيق.
- يقوم المواطن السعودي بتأكيد الطلب وهو الحصول على الجوال من خلال الشركة.
- الخطوة الأخيرة وهى سوف يتم مراجعة الطلب وتحديد موعد استلام الهاتف من الشركة.
ماهي الشروط اللازمة للحصول على جوال بالتقسيط من Stc
تتمثل الشروط اللازمة للحصول على جوال بالتقسيط من شركة stc في الآتي، حيث تقدمه الشركة لجميع عملائها المتوافقين مع الشروط والأحكام:
- يتم تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة من المستخدم من خلال خدمة العملاء.
- توفير الضمانات اللازمة للشركة من قبل المستخدم لسداد سعر الجوال في صورة أقساط ومراعاة المواعيد التي تحددها الشركة.
- لابد من موافقة المواطن على كل الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.
- في حين رغبة المواطن إلغاء الخدمة عليه تحمل الغرامات التي تفرضها الشركة في حالة الانسحاب.
- الموافقة على المبلغ الإضافي التي تضعه الشركة على السعر الأساسي نظير خدمة التقسيط التي تقدمها الشركة، وتختلف هذه القيمة وفقا لنوع وسعر الهاتف.
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