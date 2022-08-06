نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي ستطرح Grand Theft Auto 6 طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي ستطرح Grand Theft Auto 6 التي طال انتظارها من عشاق جراند ثفت أوتو وما الذي ستحتويه . طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 حيث هناك معلومات متداولة علي العديد من المواقع . بأن الخريطة داخل GTA 6 ستكون مماثلة لحجم خريطة Red Dead Redemption . كما أن طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 وفقاً للمعلومات المنتشرة عنها بأنها ستحتوي علي ثلاث ولايات . التي تشمل كافة مغامرات جراند ثفت أوتو 6 المنتظرة كذلك بجانب أن معلومات اللعبة تتحدث عن . أحداث ستكون داخل جزر الكاريبي والتي سيزورها اللاعب في مهمة قصصية . كما لن تكون متاحة تلك الجزر في العالم المفتوح للمغامرات ذلك بجانب أن لعبة GTA 6 ستكون أكبر من جراند ثفت أوتو 5 . كما أنها ستكون نسخة خيالية لولاية Miami والعودة إلي نسخة GTA Vice City . وسنتعرف علي المزيد فيما يخص المعلومات المتداولة عن اللعبة في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

متي ستطرح Grand Theft Auto 6 من Rock Star

متي ستطرح Grand Theft Auto 6 هذا السؤال لم يتم الإجابة عليه من شركة روك ستار حتي الآن بشكل رسمي . حيث ما زالت لعبة GTA 6 تحت التطوير بالشركة ولكن المعلومات التي يتم تداولها عن تاريخ محدد . ليس صحيح أما عن ما يتم علي طريقة تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6 بأنها تحتوي علي مدن جديدة ومهام مختلفة تماماً وبالطبع . بجانب الأسلحة التي ستكون مختلفة عن باقي النسخ السابقة كما ستحتوي لعبة GTA 6 علي جزيرة Guarma الاستوائية التي سيسمح . لكافة اللاعبين زيارتها في مرحلة معينة من حملة المغامرات المتعددة وبعد أن تنتهي المغامرة الخاصة بالجزيرة . لن يتمكن اللاعبين من العودة لها مرة أخري كذلك بجانب أن خريطة جاتا 6 الجديدة ستحتوي علي أجزاء . كبيرة من ولايتي أمريكا الشمالية والجنوبية وأستقر المطورين علي جزء أخر من ولاية ميامي . أما عن باقي تفصيل جاتا 6 الجديدة نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

متي ستطرح Grand Theft Auto 6 والتاريخ المتداول عنها وما تشمله من تفاصيل

سيتم تنزيل GTA 6 علي كافة المتاجر الرسمية بجانب موقع شركة روك ستار وذلك في حالة الإعلان عن ذلك . بشكل رسمي من روك ستار كما أن وفقاً للمعلومات التي كانت تتداول عن لعبة Grand Theft Auto 6 . والحصول عليها كان متوقعاً أن تكون في الربع الأخير من العام الماضي 2021 ولكن ذلك . لم يحدث بعد أن تفاجأ اللاعبين أن اللعبة ما زال يتم تطويرها كذلك بجانب أن بعض تفاصيل الوقت المحدد لإطلاق اللعبة . ربما سيكون بداية عام 2023 . ولكن تلك المعلومات ما ألا اجتهادات ولكن المعلومة الحقيقية عن وقت طرح لعبة GTA 6 علي المتاجر . سوف يصرح به بشكل رسمي من روك ستار وإلي ذلك الحين سوف نعرض المعلومات . عبر مقال جديد “بموقع ثقفني” أما طريقة تثبيت GTA 6 نعرضها بالسطور القادمة .

كيف يتم تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 6

بعد أن تعرفنا علي تفاصيل متي ستطرح Grand Theft Auto 6 بالمعلومات المتداولة بالمواقع ولكن غير رسمية . من شركة روك ستار نتعرف علي طريقة تثبيت GTA 6 التي ستتبع في وقت طرح اللعبة كالآتي :-

طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 ستكون متاحة علي موقع روك ستار الشركة المنتجة . كما يمكنك تثبيت لعبة GTA 6 عبر المتاجر الرسمية للألعاب الإلكترونية وهي Google Play أو Apple Store . بمجرد تسجيل الدخول علي أحدي المتاجر قم بكتابة لعبة Grand Theft Auto 6 . كذلك من الضروري التأكد من أي رسوم مفروضة علي النسخة الجديدة لدفعها من عدمه علي المتاجر . بعد الخطوات السابقة قم بالضغط علي زر تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6 . تلك الخطوات تتبع مع هواتف أند رويد بمتجر جوجل بلاي وهواتف أيفون بمتجر أبل ستور وهواتف هواوي بمتجر آب جاليري كما في حالة إعلان شركة روك ستار عن تاريخ صدور GTA 6 سنوافيكم بمقال جديد “بموقع ثقفني” .

متي ستطرح Grand Theft Auto 6 لم يصدر تصريح رسمي من شركة روك ستار المنتجة للعبة حتي الآن عن تاريخ . محدد وفي حالة الإعلان عن ذلك سنوافيكم بمقال أخر جديد عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .