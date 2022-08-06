تعرف على أسهل طريقة مبتكرة للتحويل من pdf إلى word مجانًا وبدون استخدام أي برامج!!

أما الوورد فهو برنامج الكتابة الأشهر على الإطلاق، لا غنى عنه بأي حال من الأحوال خصوصًا في بعض المجالات التي تشترط مهارة الكتابة، وهو من علامات برنامج "ويندوز" و"مايكروسوفت أوفيس" الموجودة في كل حاسوب، في الوقت الراهن، والآن بات على الهواتف النقالة أيضًا.

العلاقة بين البي دي إف والوورد وثيقة من الناحية البرامجية، عملية التحويل من البي دي إف إلى وورد والعكس تجعل كلًا منهما يتحلى بمزايا الآخر وتجعل الأشياء التي ينبغي تقديمها في هيئة وورد تقدم بي دي إف والعكس بما يناسب مطالب الشخص الموجه إليه الملف.

كما أن هناك بعض الوظائف التي تشترط إتقان هذين البرنامجين.

الصحافة الحديثة على سبيل المثال تشترط ذلك الأمر، وأعمال التصميم بشكل عام، وأي عمل يشتمل على مكاتبات رسمية، هذه أمثلة وليست كل شيء تشترط الإتقان لهذين البرنامجين الرئيسين.

تحويل من بي دي إف إلى وورد تحويل ملف من بي دي إف إلى وورد لا يحتاج في كل الأحيان إلى أن تكون لديك برامج مختلفة تساعدك على هذا الأمر، وإن كنا سنستعرض معًا أبرز البرامج التي تساعدك على تحويل ملفاتك من بي دي إف إلى وورد بسهولة. التحويل من بي دي إف إلى وورد مجانًا عبر البرنامج الاعتيادي يتم من خلال الطريقة الآتية:-

1- قم بفتح الملف الذي تريد أن تحوله إلى وورد من بي دي إف، وراقب الخيارات الموجودة أمامك على الشاشة.

2- اضغط على قائمة "ملف" من أعلى صفحة المستند الذي تريد أن تحوله من بي دي إف إلى وورد.

مسار التنقل الرئيسية تقنية طريقة التحويل من PDF إلى WORD مجانًا ودون برامج طريقة التحويل من pdf إلى word مجانًا ودون برامج تكنولوجيا أحمد مجدي 24 يوليو 2022

لم يعد إتقان البرامج الخاصة بطباعة الملفات وكتابة التقارير وإعداد السير الذاتية أمرًا من الرفاهيات في العالَم هذه الأيام الإلمام بقواعد هذه البرامج ومعرفة كل ما تنطوي عليه من أسرار وطرق عمل وأساليب تطور مستمرة، بات من الضروريات لأن معظم الأشخاص اتجهوا للعمل من المنزل عقب أزمة فيروس كورونا وبات كل شيء رهن إشارتك أنت، سواء فيما يتعلق بالطريقة التي تقدم بها نفسك للعمل، أو في كيف تكتب سيرتك الذاتية بنفسك وأشياء من هذا القبيل.

وكذلك لأن هناك كثيرًا من المجالات تعتمد على دراية ببعض البرامج التي يعد من أبرزها البي دي إف والوورد. البي دي إف على سبيل المثال ضروري في شتى أنواع الأعمال، لأن العروض الاحترافية سواء في الاجتماعات أو الأرقام أو حتى الكورسات التدريبية لا بُدَّ أن تقدم عبر البي دي إف، إنه باختصار صيغة حافظة للامتدادات وللصور وللحقوق تمنع في كثير من الأحيان سرقة المضمون الموجود بداخلها وتقدم فحواه بشكل احترافي يريح العين، وتناسب العديد من أنماط المحتوى. اقرأ أيضًا: طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11.. المتطلبات والشروط بي دي إف من أهم البرامج على الإطلاق أما الوورد فهو برنامج الكتابة الأشهر على الإطلاق، لا غنى عنه بأي حال من الأحوال خصوصًا في بعض المجالات التي تشترط مهارة الكتابة، وهو من علامات برنامج "ويندوز" و"مايكروسوفت أوفيس" الموجودة في كل حاسوب، في الوقت الراهن، والآن بات على الهواتف النقالة أيضًا.

العلاقة بين البي دي إف والوورد وثيقة من الناحية البرامجية، عملية التحويل من البي دي إف إلى وورد والعكس تجعل كلًا منهما يتحلى بمزايا الآخر وتجعل الأشياء التي ينبغي تقديمها في هيئة وورد تقدم بي دي إف والعكس بما يناسب مطالب الشخص الموجه إليه الملف.

كما أن هناك بعض الوظائف التي تشترط إتقان هذين البرنامجين. الصحافة الحديثة على سبيل المثال تشترط ذلك الأمر، وأعمال التصميم بشكل عام، وأي عمل يشتمل على مكاتبات رسمية، هذه أمثلة وليست كل شيء تشترط الإتقان لهذين البرنامجين الرئيسين.

ولذلك كله نستعرض لكم في هذه السطور كيفية عمل تحويل من بي دي إف إلى وورد ونتعرف على بعض الحالات المختلفة بهذا الصدد.

اقرأ أيضًا: طريقة ضغط ملفات pdf في ملف واحد بجودة عالية بي دي إف من أهم برامج كتابة التقارير تحويل من بي دي إف إلى وورد تحويل ملف من بي دي إف إلى وورد لا يحتاج في كل الأحيان إلى أن تكون لديك برامج مختلفة تساعدك على هذا الأمر، وإن كنا سنستعرض معًا أبرز البرامج التي تساعدك على تحويل ملفاتك من بي دي إف إلى وورد بسهولة. التحويل من بي دي إف إلى وورد مجانًا عبر البرنامج الاعتيادي يتم من خلال الطريقة الآتية:-

1- قم بفتح الملف الذي تريد أن تحوله إلى وورد من بي دي إف، وراقب الخيارات الموجودة أمامك على الشاشة.

2- اضغط على قائمة "ملف" من أعلى صفحة المستند الذي تريد أن تحوله من بي دي إف إلى وورد. اقرأ أيضًا: دمج ملفات PDF في ويندوز والماك وأندرويد بدون انتهاك الخصوصية 3- قم بحفظ الملف عن طريق save as كما لو كنت تحفظ لأول مرة وتسعى لإيجاد مسار مختلف.

4- من خانة المسار أسفل الشاشة ستجد قائمة منسدلة قم بالضغط عليها وبعد تسمية الملف بالاسم الذي تريد اعتماده، ستجد من المسارات الموجودة في القائمة المنسدلة خيار word الذي يعني أن يتم تحويل من pdf الى word بشكل عادي ويكون النص قابلًا للكتابة والتعديل.

5- اضغط على "حفظ" وحدد الموقع الذي تريد أن يوجد فيه الملف على جهازك، ومن ثم تكون قد قمت بعملية تحويل من pdf إلى word بشكل اعتيادي.

الجدير بالذكر أن بعضًا من الأشخاص يقومون بحفظ خيارات القائمة المنسدلة تلك لحفظ الحقوق من خلال إخفاء خيار تحويل من pdf الى word ومن ثم لا بد من التأكد من عدم تخصيص الملف حصريًا في مسار البي دي إف، وإلا لن يمكن إتمام عملية التحويل من بي دي إف إلى وورد بسلاسة ونجاح.

في أثناء محاولة إتمام عملية تحويل من pdf الى word تحدث مشكلة معتادة هو أن بعض الملفات لا تعتمد اللغة العربية كلغة أساسية، ومن ثم تتحول الكلمات إلى إشارات ورموز غريبة لا تعني شيئًا سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، ومن ثم لا بد من اختيار برنامج للتحويل من pdf إلى word يدعم اللغة العربية كاملا، وهنا يبرز سؤال: هل هناك برنامج بهذا الشكل؟

الإجابة هي نعم بكل تأكيد، من خلال الرابط يمكنكم الذهاب إلى برنامج يقوم بعملية تحويل من pdf إلى word ناجحة بشكل كامل وداعمة للغة العربية، فور ضغطك على الرابط سيحيلك إلى الموقع الذي يشتمل على البرنامج والذي نستعرض طريقة عمله وتحويل الملفات من بي دي إف إلى وورد من خلاله عبر السطور التالية.

تحويل الملفات من pdf إلى word أون لاين ذلك ليس بالأمر العسير، كل ما عليك فعله هو أن تضغط على الرابط الذي سيحيلك إلى الموقع المشتمل للبرنامج ثم تبدأ في تنفيذ الخطوات التالية:- 1- فور ضغطك سينفتح الموقع وتحد شاشة واضحة تشير إلى خانة تحميل الملف الذي تريد تحويله من بي دي إف إلى وورد.

2- تضعط على خيار تحميل ملف، ومن هذه الخانة ستبدأ محتويات جهازك في الظهور أمامك، ستتجه إلى القرص الموجود فيه الملف، ثم المجلد، ثم تقف وتختار الملف الذي تريد تحويله من بي دي إف إلى وورد.

3- فور أن يتم تحميل الملف، بات جاهزًا للتحويل، ولكن مهلًا! إذا نفذت عند هذه الخطوة لن يوفر لك البرنامج دعم اللغة العربية وإنما ينبغي لك أن تقوم بشيء هام.

4- هناك في قائمة اللغة language يجب أن تحدد اللغة التي تريد أن يتم تخريج الملف داعمًا لها بعد إتمام عملية التحويل، وفي حالتنا تلك سنختار اللغة العربية.

5- الآن يمكنك أن تضغط على زر Start Ocr ويكون ملفك جاهزًا للتحويل بنجاح من بي دي إف إلى وورد، والأهم أنه سيكون داعمًا للغة العربية.

6- كل ما عليك أن تفعله بعد هذه الخطوة هو أن تنتظر بعض الوقت لحين انتهاء عملية الرفع والتحويل، وسيخطرك الموقع المشتمل على البرنامج بأن العملية تمت بنجاح، وبذلك تكون قد ثمت بعملية تحويل من pdf الى word داعم للغة العربية ناجحة ويصبح ملفك جاهزًا للعمل عليه كأي ملف له امتداد doc وهو ما يفتح لك العديد من الآفاق للتعامل مع هذا الملف وتحصيل الاستفادة القصوى منه.