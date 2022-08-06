

انت الان تتابع خبر للاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي.. حرب الاتهامات تستعر بين ماسك وتويتر والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- وقال بريت تايلور رئيس مجلس إدارة المنصة في تغريدة على «تويتر»: إن ادعاءات رئيس شركتي تيسلا وسبيس اكس «غير دقيقة في الوقائع وغير كافية قانونياً وغير صحيحة من الناحية التجارية». وأضاف «ننتظر بفارغ الصبر إجراء المحاكمة».

وتفيد الوثيقة التي قدمتها شبكة تويتر بأن رئيس تيسلا يتهم مجلس الإدارة بإخفاء النسبة الحقيقية للحسابات غير الأصلية التي يقول ماسك إنها تبلغ نحو عشرة بالمئة من المستخدمين النشطين. وتقدر المنصة النسبة بنحو خمسة بالمئة. وكانت المنصة رفعت في منتصف يوليو دعوى قضائية ضد إيلون ماسك. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 أكتوبر. لكن أغنى رجل في العالم شن هجوماً مضاداً بشكوى «سرية».