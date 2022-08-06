نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo A77 4G أحدث هواتف شركة أوبو | مواصفات ومميزات الهاتف في المقال التالي

Oppo A77 4G إصدار جديد وهاتف آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الخاصة بشركة أوبو. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن عائلة الـA وهو هاتف Oppo A77 4G. كما يعد الهاتف أيضاً إصدار آخر من هاتف أوبو السابق Oppo A77 5G مع بعض التعديلات والتنازلات لتقليل سعر هاتف ليناسب مجموعة من مستخدمي هواتف الشركة. فالهاتف يأتي مع معالج من شركة ميديا تيك Helio G35 الموجود في هواتف أخري مثل : Realme C21 ، وأيضاً Oppo A16 الخاص بشركة أوبو. كذلك يأتي الهاتف مع شاشة IPS LCD بجودة الـHD+ مع دعم معدل التحديث الجديد 90 هيرتز. بالإضافة إلي وجود بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير تقدم أداء مستقر لفترة طويلة ، أيضاً مع سرعة شحن 33 وات. ويذكر أيضاً أن الشركة قد أعلنت منذ فترة عن إطلاق هواتف جديدة مثل : Oppo A57 ، Oppo A55s ،Oppo A96. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Oppo A77 4G الجديد من شركة أوبو. مواصفات هاتف Oppo A77 4G : ‌يتوفر الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 187 جراماً ، أو 189 جراماً للنسخة الخاصة من الهاتف مع ظهر من الجلد.

جراماً ، أو جراماً للنسخة الخاصة من الهاتف مع ظهر من الجلد. ‌كما يأتي الهاتف أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌ كذلك يتوفر مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة بالهاتف ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

أيضاً أعلنت شركة Oppo أن هاتف Oppo A77 4G يأتي مع مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP54.‌

أن هاتف يأتي مع مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP54.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع IPS LCD تأتي بحجم 6.56 إنش ، مع جودة HD+ وبدقة 720×1612 بكسل.‌

تأتي بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ بالإضافة إلي معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 269 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 600 شمعة ، وبالتالي توفير درجة إضاءة مناسبة للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، وبالتالي توفير درجة إضاءة مناسبة للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ تأتي أيضاً مع أبعاد العرض 20:9 المعتادة علي أغلب الأجهزة الحديثة ، والتي توفر الاستمتاع بتجربة مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

المعتادة علي أغلب الأجهزة الحديثة ، والتي توفر الاستمتاع بتجربة مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ شاشة الهاتف أيضاً تأتي مع معدل تحديث 90 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة. أداء الهاتف : ‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 الخاص من شركة جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة من أوبو ColorOS 12.1 .‌

الخاص من شركة جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة من أوبو .‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Helio G35 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

وهو ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌ معالج الهاتف يحتوي علي أربعة أنوية من نوع Cortex-A53 ، وتعمل تلك الأنوية الأربعة بتردد يصل إلي 2.3 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك الأنوية الأربعة بتردد يصل إلي 2.3 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري من نفس النوع Cortex-A53 ، لكن تلك تتوفر بتردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز ‌

، لكن تلك تتوفر بتردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز ‌ أما عن وحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف ، فتأتي مع معالج من نوع PowerVR GE8320 .‌

الموجودة في الهاتف ، فتأتي مع معالج من نوع .‌ كما يتوفر من الهاتف أيضاً إصدار وحيد فقط من مساحة التخزين المتوفرة ويأتي كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام.‌

كذلك ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية تأتي من النوع السريع UFS 2.2 ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات. كاميرا هاتف Oppo A77 4G : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم تصوير الـPanorama مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

، تتوفر بدعم تصوير مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي أيضاً مع إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـPDAF.‌

، تتوفر أيضاً بدعم خاصية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك العدسة في العزل وتصوير البورترية.‌

، وتستخدم تلك العدسة في العزل وتصوير البورترية.‌ كاميرات الهاتف تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كذلك يتوفر الهاتف بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Oppo A77 4G مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، توفر تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌ كما يأتي أيضاً مع دعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف أيضاً بدعم خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ كما يتوفر الهاتف أيضاً بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة أيضاً.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تأتي من نوع Li-poly ، تتوفر مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 69 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير تأتي من نوع ، تتوفر مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن المتوفر في الهاتف من نوع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية أخيراً: متوفر من الهاتف نسختين فقط من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأزرق ، والبرتقالي ويأتي هذا اللون مع خامات من الجلد. سعر هاتف Oppo A77 4G : ‌195 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 3720 جنية مصري. عمر شويل - جدة Oppo A77 4G أحدث هواتف شركة أوبو | مواصفات ومميزات الهاتف - ثقفني

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