طريقة الترجمة عبر Google Translate باستخدام الكاميرا بدون مجهود في ثوانِ

كثيرًا ما يتعرض الطلاب أو أصحاب الأعمال إلى التعثُر في ترجمة جملة/ كلمة إنجليزية أو ألمانية أو فرنسية أو غيرهم من اللغات أثناء عملهم أو دراستهم؛ ما يضطرهم للجوء إلى برامج الترجمة أو الترجمة النصية عبر مترجم جوجل، وبالرغم من أن هذه الطريقة مفيدة ونافعة؛ إلا أنها تستغرق وقتًا ومجهودًا في إدخال النص بالحرف، ويزداد الأمر صعوبة إذا كانت جملة طويلة أو مقالة، لذا قررنا اليوم حل هذه المشكلة وتوفير هذا العناء، فسوف تتمكن الآن من ترجمة صفحة كاملة باستخدام كاميرا التصوير بدون كتابة حرف واحد كما هو موضح فيما يأتي.

ترجمة جوجل بالتصوير

من أهم مميزات الترجمة عبر جوجل أنه يتوفر به كافة اللغات في العالم، وقد طرح طريقة جديدة للترجمة بدلًا من الترجمة الحرفية القديمة وهي: استخدام الكاميرا عبر الإنترنت للترجمة، فلن تحتاج إلى تصوير الجملة أو الصفحة التي ترغب في ترغب في ترجمتها وسيقوم جوجل بمهمته في ثوانِ قليلة.

مميزات برنامج Google Translate

يقدم هذا التطبيق العديد من الخدمات الرائعة لكافة الهواتف بجانب قيامه بعملية الترجمة، أهمها أنه:

يقدم جميع خدماته بشكل مجاني تمامًا.

ترجمة أي جملة أو صفحة لأي لغة في العالم، وبشكل صحيح وعلمي كالكتب والقواميس.

يمتاز بتصميمه الرائع والبسيط.

حصل على المليارات من التقييمات حول العالم لدقته وسهولة ترجمته.

يدعم جميع الهواتف الذكية.

لا يوجد منافس له؛ لما له من قدرة وإمكانات على ترجمة كم كبير من الجمل والكلمات دون الحاجة إلى كتابتها.

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طريقة استخدام مترجم جوجل بالكاميرا

عليك أولًا تحميل برنامج Google Translate على الهاتف.

قم بتثبيت التطبيق ثم قم بفتحه، وتفعيل الكاميرا الخاصة به.

حدد اللغة سواء الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو أي لغة أخرى أو العكس.

ثم وجه كاميرا الهاتف إلى الجملة أو الصفحة واضبطها جيدًا حتى يتم قراءة كافة الحروف.

وسرعان ما سيظهر لك الترجمة.

طريقة تحميل تطبيق مترجم جوجل

توجه إلى متجر بلاي أو آب ستور.

أدخل عبارة Google Translate في شريط البحث الخاص بالمتجر.

ستظهر لك نتيجة البحث، حدد التطبيق ثم قم بتثبيته على الهاتف، وابدأ في تطبيق الخطوات السابقة للحصول على ترجمة صحيحة سهلة بدون مجهود.

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