”إنستغرام” تختبر ميزة الصور فائقة الطول

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - ربما علقت إدارة شركة ”إنستغرام“ عملية إعادة التصميم المثيرة للجدل لمنصتها الرقمية التي أغضبت الكثير من روادها، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أنها تخطط للتوقف عن التركيز على دعم العرض في وضع ملء الشاشة لاسيما بالنسبة للصور.

وحظيت عملية إعادة تصميم إنستغرام لمواكبة ”تيك توك“، عبر التركيز على مقاطع الفيديو القصيرة ”ريلز“ والمحتوى المختار خوارزميًا بانتقادات واسعة من قبل مستخدمي المنصة لا سيما المصورين والمصممين وأصحاب المجالات الإبداعية الأخرى.

ونقل موقع ”ذا فيرج“ المتخصص في متابعة الشؤون التقنية، عن آدم موسيري الرئيس التنفيذي لـ“إنستغرام“ قوله إن ”المنصة ستبدأ في اختبار ميزة الصور فائقة الطول بنسب أبعاد 16:9 خلال أسبوع أو أسبوعين“.

وأضاف أنه ”يمكن أن تكون لديك مقاطع فيديو طويلة كنسبة ارتفاع مقابل عرض على إنستغرام، لكن لا يمكنك الحصول على صور مماثلة في الطول على المنصة؛ لذلك نعتقد أنه ربما يتعين علينا التأكد من أننا نتعامل مع كليهما على قدم المساواة“

واعترف موسيري أكثر من مرة أثناء عملية إعادة التصميم المثيرة للجدل للمنصة، أن ”تجربة ملء الشاشة كانت أقل من مثالية بالنسبة للصور“، لافتًا إلى أهمية الاستمرار في عرض تجربة الصور فائقة الطول على إنستغرام ولكن دون فرضها على الجميع.

في الوقت الحالي، فإن أقصى حد لعرض الصور بشكل رأسي على إنستغرام يصل إلى 4:5، لكن عند تقديم المنصة ميزة الصور الفائقة الطول والأقل عرضًا 9:16 فإن ذلك سيساعد بملء الشاشة بأكملها أثناء عملية تمرير خلاصات المستخدمين الرأسية.

ويرى متخصصون أن عرض إنستغرام طريقة العرض في إطار 9:16 يمكن أن يكون مفيدًا لمقاطع الفيديو لكن ليس الأمر ذاته بالنسبة للصور، لصعوبة التعامل معها في بعض النواحي من قبل المصورين.