نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة وسهلة تحميل تطبيق بلوتوث للكمبيوتر 64 وطريقة استخدامه بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من أصحاب الأعمال أو المشاريع أو الدارسين إلى استخدام تقنية البلوتوث عبر جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب؛ حتى يتمكنوا من مشاركة ونقل جميع الملفات من وإلى الجهاز مع الأجهزة الأخرى سواء: هواتف أو حواسيب، لذا سنعرض عليك اليوم طريقة تحميل بلوتوث 64 إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وطريقة استخدامه بسهولة.

تطبيق بلوتوث Sender

يعتبر تطبيق Bluetooth Sender من أشهر التطبيقات المستخدمة في عملية نقل أو مشاركة الملفات مهما كان حجمها أو جودتها من الهاتف إلى الكمبيوتر أو العكس مثل: ملفات الموسيقى، الصور، الفيديوهات، ملفات وورد، أو بي دي إف وغيرهم، ومن أهم مميزاته أيضًا:

أنه يتوافر على مختلف أنواع الويندوز.

يدعم جميع اللغات حتى اللغة العربية.

واجهة التطبيق بسيطة وسهلة الاستخدام.

التطبيق مجاني تمامًا، فلن تحتاج إلى دفع أي رسوم أو اشتراكات شهرية أو سنوية كبعض البرامج والتطبيقات الأخرى.

لا تحتاج أثناء نقل الملفات إلى استخدام أو كابل أو وصلات.

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طريقة استخدام تطبيق Bluetooth Sender

طريقة استخدام هذا التطبيق من أسهل ما يمكن، فلن تحتاج إلى تحميل التطبيق على جهازك واتباع الخطوات التالية، لتفعيل الخدمة بنجاح:

قم بتحميل تطبيق Bluetooth Sender على جهازك من الرابط التالي:

ثم قم بتثبيته وفتحه على الجهاز.

حدد الملفات لنقلها إلى الهاتف أو العكس.

تأكد من أن البلوتوث مُفعل في كلا الجهازين المُرسل والمُرسل إليه وأن يكون مرئي.

بعد تحديد الملفات: انقر على أمر Send/ إرسال على الهاتف أو الكمبيوتر.

ثم انقر على الموافقة على عملية الاقتران، وأنقر إرسال مرة أخرى إذا فشلت المحاولة الأولى.

تستغرق عملية نقل الملفات من وإلى الجهاز عدة دقائق فقط.

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برامج Bluetooth أخرى للكمبيوتر 64

هناك العديد من برامج البلوتوث المستخدمة على أجهزة الكمبيوتر سواء العادية أو الحواسيب المحمولة، وهي شبيهة لنفس مهام التطبيق السابق في طريقة إرسال الملفات وسهولة تحميله وطريقة التعامل معه، وكل هذا بشكل مجاني تمامًا دون أي اشتراكات، ومن أفضل هذه التطبيقات ما يلي:

تطبيق My Bluetooth.

تطبيق IVT Bluetooth.

برنامج Bluetooth Driver Installer.

برنامج Bluetooth File Transfer.

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