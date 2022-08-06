نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 12 برو ماكس الجديد في السعودية شرح شامل للمواصفات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max هو أحدث هواتف آيفون التي طرحتها شركة آبل ضمن سلسلة ايفون اكس وآيفون برو ماكس، التي تبعت إصدار أيفون 11، كما أنه من أشهر هواتف ابل آيفون الشركة التي أثارت الكثير من التساؤلات مؤخرًا، فبالرغم من ظهور بعض العيوب القليلة في هاتف ايفون iPhone 12 Pro Max، إلا أنها لا تؤخذ في الحسبان إذا ما نظرنا إلى ما به من إمكانيات متطورة.

وقد تم طرح جوال ابل ايفون 12 برو ماكس من الشركة المنتجة بألوان متعددة، منها البنفسجي الذي هو من الألوان الرائجة بين العملاء في الوقت الحالي، كما أنه موجود بأكثر من أصدار بمساحات مختلفة تناسب كل إحتياجات العملاء من مستخدمي أجهزة الأيفون داخل الوطن العربي، كما أنه تم عرضه في كل الفروع التجارية داخل المملكة العربية السعودية بسعر مخفض ومناسب جدًا.

سعر ايفون 12 برو ماكس الجديد في السعودية شرح شامل للمواصفات والعيوب

أيفون 12 برو ماكس قد تم الإعلان عنه في مؤتمر خاص عقدته شركة ابل لهذا الغرض وهذا بعد نجاج سلسلتها الشهيرة من iPhone pro max ايفون برو max وآيفون برو، ويتميز iPhone 12 Pro Max بمواصفاته الغير تقليدية التي إهتمت شركة آبل في إبرازها وتطويرها، وهذا جعل iPhone 12 Pro Max أحد أكثر أجهزة آيفون يرغب في شرائها محبي الأيفون.

ويتميز الهاتف بمواصفات شركة ابل التي عهدناها منها في جوالاتها، من صلابة ومتانة في جسم الجوال والإطار والشاشة، مع تصميم أنيق ومميز به روح الفخامة والرقي، لكن يتميز جوال ايفون 12 برو ماكس عما سبقه من سلاسل هواتف ايفون بأنه يحتوي على أحدث الإصدارات من تقنيات أبل التي طالما أبهرتنا بها في الكاميرا ونظام التشغيل.

نظرة عامة على مواصفات iPhone 12 pro ماكس

يضم جوال ايفون 12 برو ماكس مميزات رائعة تجعله حلم معظم مستخدمي الجوال، فالجوال يشمل معالج قوي جدًا لتشغيل العديد من المهام في الوقت ذاته، كما تم صنعه من خامات متينة جدًا جعلته مقاوم للخدوش والصدمات، أيضًا يضم الجوال ذاكرة كبيرة للتخزين وللرام، هذا مع كاميرات عالية الجودة تمدكم بصور غاية في الروعة.

اصدرت ابل ايفون 12 pro ماكس بمعالج سدادسي النواة Apple A14 Bionic، والذي يعمل بتقنية تكنولوجيا 5 نانو.

يحتوي iPhone 12 pro ماكس أيضًا على معالج رسومي Apple GPU 4-core graphics.

آيفون 12 برو ماكس متاح منه ثلاث إصدارات للذاكرة الداخلية، 128، و 256، 512 جيجابايت، وهذا كما تعودنا من جوالات السلسلة iPhone pro max.

بالنسبة لذاكرة الرام في آيفون 12 برو ماكس فهي بمساحة 6 جيجا بايت.

يشتمل جهاز الأيفون على كاميرا خلفية رباعية سعة 12+12+12 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية 3D بجودة 12 ميجا بكسل.

صممت آبل ايفون 12 pro max بشاشة 6.7 بوصة، وهي بدقة 2778×1284، وتحتوي على نوتش كبير.

يعمل iPhone 12 pro ماكس بنظام تشغيل IOS 14.

يأتي الجوال ببطارية 3687 مللي أمبير.

أبعاد الجوال 160.8×78.1×7.4 مللي.

الجوال بوزن 226 جرام.

تم طرح الجوال بأربع ألوان الدهبي، والأسود، والأزرق،والرمادي.

ونحيط حضراتكم علمًا بأن الجوال قد تم طرحه بتلك الألوان فقط، لكن قامت شركة ابل apple بطرح ألوان جديدة منه بعد مده من تاريخ طرحه في الأسواق السعودية، وهذا وفقًا لطلبات العملاء بتوفير ألوان بعينها تتناسب مع ألوان صيحات الموضة العالمية، وهذه إحدى الخواص التي تتسم بها شركة أبل في إصداراتها.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن كل تلك المواصفات جعلت من الجوال حلم الكثيرين في المملكة العربية السعودية، فبالرغم من قرب صدور جوال جديد آخر من سلسلة ايفون، ألا وهو جوال ابل ايفون 14، إلا أن الجوال ايفون 12 لم يفقد شعبيته بين الراغبين في إستخدام أجهزة الأيفون، ولعل هذا يرجع إلى سعره الذي أصبح في متناول نسبة كبيرة من السعوديين.

أهم المميزات في آيفون 12 Pro Max

تعد جوالات ايفون أكثر الأجهزة التي تحافظ على الجوال من الإختراق، فنظام الأيفون تم تطويره من شركة ابل المنتجة ليحقق أعلى درجات الأمان، كما أنه من الأجهزة التي يصعب إختراق الخصوصية بها أو تعرضها لهجمات الهاكرز والفايروسات التي أصبحت منتشرة بكثرة في الوقت الحالي، وهذا بعدأكثر الأسباب التي جعلت مستخدميه مرتبطين به إرتباطًا كليًا.

يعد أبرز ما يميز آيفون iPhone 12 Pro Max هو مقاومته للماء لمدة تصل إلى نصف ساعة، كما أنه مقاوم للغبار كذلك، وهو يتحمل الماء تحت عمق كبير يصل إلى 6 متر تحت الماء، وهذا يعد أحد إنجازات ابل Apple.

من أبرز مواصفات iPhone 12 برو ماكس كذلك أنه مصمم بزجاج قوي Ceramic Shield، مما يحافظ عليه في حالة السقوط، كما أنه يشتمل على إطار من الستانلس ستيل.

شاشة الجوال مزودة بطبقة حماية من الخدوش oleophobic coating.

يمكن تشغيل شريحتين في الجوال، فهو يدعم هذه الخاصية.

يدعم الجوال Apple iPhone 12 pro max أيضًا شبكة إتصال الجيل الخامس 5G.

كما يدعم جوال iPhone خاصية الشحن السريع.

أيضًا يدعم Apple iPhone 12 pro max إمكانية الشحن اللاسلكي.

يوجد بالهاتف ميكروفون ثانوي يعمل على عزل الضوضاء.

وبهذا يتضح لنا أن جوال ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max يعد الهاتف المحمول المثالي للعديد من المستخدمين الذين يفضلون التعامل بجوالات سلسلة ايفون، وهذا بسبب إحتوائه على مواصفات تشبه ما يمتلكه جوال ايفون 13 برو ماكس من مواصفات، مع سعر أقل، وأيضًا تجربة أطول في الإستخدام بسبب إصداره منذ فترة.

كما أن جوال ايفون 12 برو ماكس يشبه في تصميمه جوال ايفون 13 برو ماكس إلى حد كبير، فهو تقريبا يماثله في الأبعاد، بالإضافة إلى تشابه الجوالين في مكان الكاميرات والتصميم المربع لعلبة الكاميرات، كما أن الجوالان يضمان ثلاث كاميرات في ظهر كلاهما، ويتوافر منهما الألوان ذاتها تقريبًا، وكذلك نجد الجوالين مقاومين للخدوش والصدمات.

أبرز العيوب في iPhone 12 Pro Max

لا تدعم أجهزة أيفون تلك مكان لشريحة الذاكرة الخارجية، وبهذا لا يمكن إستخدام شريحة ذاكرة إضافية لزيادة مساحته.

يعد الجوال ثقيل نسبيًا.

الجوال لا يحتوي على منفذ سماعات الأذن مقاس 3.5 مللي.

يشبه الجوال في تصميمه جوال ابل آيفون 11 برو، مع وجود بعض الفروق البسيطة التي وضحتها لنا ابل.

قامت أبل بتقليل حجم بطارية الجوال ليبدو بمظهر أنحف، وهذا من مواصفات الجوال التي تجعل منه هاتف أنيق.

النوتش بالشاشة كبير نسبيًا.

الجوال معه كابل الشحن فقط، فعلبة الهاتف لا تشتمل على الشاحن أو سماعات الأذن.

محتويات علبة الهاتف

يأتي هاتف مع علبة تشتمل على بعض الملحقات الخاصة به، والتي تتلائم معه، لذا عند شراء الهاتف ننصح بتفحص محتويات العلبة بالكامل والتأكد منها، ونسرد لكم المحتويات في التالي:

جوال أيفون 12 برو ماكس، والذي يأتي إليكم بأحد أولوانه الأربعة، ألا وهم: الأزرق، الرمادي، الذهبي، الفضي. كابل يو إس بي متوافق مع الهاتف، والذي يتم إستخدامه لشحن الأيفون أو نقل البيانات من وإلى جهاز آخر. أداة فتح منفذ شريحة الهاتف. كتيب إرشادات إستخدام الهاتف وشرح مواصفاته.

سعر iPhone 12 برو ماكس في السعودية

لقد تم طرح جوال ايفون 12 برو ماكس الجدiphone 12 pro max داخل متاجر المملكة العربية السعودية بأسعار متفاوتة وفقًا لسعة ذاكرة التخزين الداخلية، والذي يوجد منها ثلاث إصدارات من الجوال، والأسعار نعرضها لكم في التالي بالريال السعودي وفقًا لآخر تحديث للسعر طرأ على الجوال داخل المتاحر الشهيرة مثل اكسترا وجرير.

وعلى جراء الأحداث الجارية من زيادة ملحوظة في سعر الدولار مقابل بعض العملات العربية، فإنه من المتوقع أن تختلف الأسعار وتزيد في بعض البلدان داخل المتاجر، سواء في الفروع أو على مواقع التسوق الإلكترونية، وفي التالي آخر تحديث للأسعار قبل التغيير الطارى على سعر الدولار الأمريكي، على أن نوافيكم بالأسعار الجديدة فور تغييرها.

السعر الخاص بالنسخة 128 ميجابايت هو 489 ريال سعودي تقريبًا.

أما السعر الخاص بالنسخة 256 ميجابايت هو 5699 ريال سعودي تقريبًا.

وسعر نسخة 512 ميجابايت هو 6699 ريال سعودي تقريبًا.

سعر ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max في الكويت

سعر نسخة الجوال الحديث iphone 12 pro max في الكويت، من النسخة سعة 128 جيجابايت 363.900 دينار كويتي فقط لا غير.

في الكويت، من النسخة سعة 128 جيجابايت 363.900 دينار كويتي فقط لا غير. سعر جوال ايفون 12 برو ماكس الذكي في الكويت، من النسخة سعة 256 جيجابايت 384.900 دينار كويتي.

ماكس الذكي في الكويت، من النسخة سعة 256 جيجابايت 384.900 دينار كويتي. سعر هاتف iphone 12 pro max الجديد في الكويت، من نسخة الهاتف سعة 512 جيجابايت 464.900 دينار كويتي.

سعر ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max في عمان

النسخة سعة 128 جيجا بايت من الجوال ايفون 12 برو ماكس نجد سعرها في عمان بـ 499 ريال عماني.

نجد سعرها في عمان بـ 499 ريال عماني. النسخة سعة 256 جيجا بايت من الجوال ايفون 12 برو ماكس نجد سعرها في عمان بـ 524 ريال عماني.

12 برو ماكس نجد سعرها في عمان بـ 524 ريال عماني. النسخة سعة 512 جيجا بايت من الجوال ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max نجد سعرها في عمان بـ 635 ريال عماني.

سعر ايفون 12 في اكسترا

جوال ايفون 12 iphone 12 بسعة 256 جيجابايت، متاح على موقع اكسترا بسعر 3899 ريال سعودي بدل من 4549 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 iphone 12 بسعة 128 جيجابايت، متاح على موقع اكسترا بسعر 3199 ريال سعودي بدل من 4049 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 iphone 12 بسعة 64 جيجابايت، متاح على موقع اكسترا بسعر 2899 ريال سعودي بدل من 3799 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 برو ماكس في جرير

جوال ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max بسعة 256 جيجا بايت، متاح على موقع جرير كمنتج مجدد درجة أ بسعر 3569 ريال سعودي بدل من 4999 ريال سعودي شامل الضريبة.

جوال ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max بسعة 128 جيجا بايت، متاح على موقع جرير بسعر 4499 ريال سعودي شامل الضريبة.

وهكذا بتضح لنا أن جوال ايفون ١٢ برو ماكس هو من الأجهزة التي تحرص كل المتاجر داخل المملكة العربية السعودية على توفيرها في فروعها او للشراء اون لاين من على موقعها، وهذا بسبب إقبال الكثر من العملاء على شراء الجهاز، كما لاحظنا وجود فوارق في إسعار الجهاز على مختلف المواقع الإلكترونية.

هذا وبعد صدور بعض الأنباء عن تسريبات لمواصفات جهاز جوال ايفون 14 الجديد من شركة ابل، والمتوقع أن يحدث ضجة كبيرة في عالم الجوالات، فيتوقع العديد هبوط سعر جوال ايفون 12 برو ماكس في السعودية وكل البلاد، فهذا ما تفرضه طبيعة الحال في سوق التكنولوجيا عند صدور إصدارات جديدة من سلسلة الأيفون.

تناولنا اليوم شرح مفصل عن سعر ومواصفات iPhone 12 Pro Max بالسعودية والمطروح من آبل، والذي يعد أحد أبرز الجوالات المطروحة حاليًا في أسواق الهواتف الذكية التي أعلنت عنها أبل، ولذا ألقينا الضوء على الميزات، وكذلك أبرز ما تم ذكره من العيوب في هاتف Apple iPhone 12 Pro Max.

وتابعونا لمعرفة كل التفاصيل عن الإصدار الجديد لشركة ابل من جوال ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max الجديد، والذي يضم تقنيات أقوى من جوال ايفون 12 برو ماكس، والذان يعدّان من أكثر جوالات الأيفون طلبًا داخل كل متاجر المملكة العربية السعودية، كما نعرض لكم في نقالاتنا النقبلة عيوب الإصدارات الجديدة ومزاياها.