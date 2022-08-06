نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة tnt المغربية عبر القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي
استمر متابعي البطولات والمباريات الكروية البحث عن تردد قناة tnt المغربية، ذلك لأنها من القنوات المتخصصة بالعرض المباشر لجميع البطولات الحصرية، وخاصةً مباريات دوري أبطال أفريقيا لعام 2022 وأيضًا العديد من البطولات الكروية لعشاق الساحر المستديرة، وسوف نعرض من خلال مقال اليوم الترددات و معدلات الترميز الخاصة بالقناة.
تردد قناة tnt المغربية
بعد تصريح الشركة الوطنية المغربية للإذاعة والتلفزيون عن قيامها بإذاعة المباريات الخاصة بدوري أبطال أفريقيا، وأيضًا أهم المباريات على قنوات tnt التابعة للنايل سات، فضلًا عن عرض أهم التصريحات والأخبار الرياضية، تكثف البحث حول الترددات الخاصة بها، وسوف نعرض جميع البيانات الخاصة بضبط التردد وهي كالآتي:
تردد قناة الرياضية TNT 2022
- التردد الأول: يتم ضبط القناة على تردد 11157، الاستقطاب معدل التصحيح رأسي 3\4، معامل الترميز 27500.
- التردد الثاني: يتم ضبط القناة على تردد 11476، الاستقطاب معدل التصحيح رأسي 4\3، معدل الترميز 27500.
- التردد الثالث: يتم ضبط القناة على تردد 11513، الاستقطاب معدل التصحيح رأسي 3/4، معدل الترميز 27500.
تردد قناة الرياضية TNT الأرضية عرب سات
- يتم ضبط القناة على تردد 12683، الاستقطاب معدل التصحيح رأسي 4/3، معدل الترميز 27500.
تردد قناة المغربية الرياضية هوت بيرد
- يتم ضبط القناة على تردد 10872، الاستقطاب معدل التصحيح رأسي 4/3، معدل الترميز 27500.
كيفية ضبط تردد القناة
ينبغي ضبط أحد الترددات السابق ذكرها في جهاز الرسيفر الخاص بك حتى تتمكن من متابعة قناة tnt المغربية، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الآتية:
- اختيار كلمة القائمة من جهاز التحكم، وسوف تظهر على الشاشة الإعدادات الخاصة بجميع القنوات.
- عليك باختيار إضافة قناة أو الضغط على إضافة تردد جديد.
- بعد ذلك سوف تظهر قائمة على الشاشة عليك بكتابة بيانات القمر الصناعي من تردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز، ثم الضغط على حفظ.
في ختام مقال تردد قناة tnt المغربية، قمنا بعرض جميع بيانات التردد الخاص بالقناة لأكثر من قمر صناعي، كما وضحنا خطوات ضبط ذلك التردد على الرسيفر الخاص بك، عليك بتطبيق ما تم ذكره لمشاهدة كافة المباريات والأخبار الرياضية الحصرية.
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