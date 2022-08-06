نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف رصيدي في موبايلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة موبايلي من أشهر شركات الهواتف داخل المملكة العربية السعودية، ومن المتعارف عن هذه الشركة بأنها دائمًا ما تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية لعملائها، وبناء على ذلك نجد أن سؤال كيف اعرف رصيدي في موبايلي يتم تداوله بكثره داخل عمليات البحث، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

كيف اعرف رصيدي في موبايلي

أتاحت شركة موبايلي خدمة تسهل على عملائها معرفة رصيدهم المتبقي بكل سهولة، وإليكم الرد على هذا السؤال بالشكل الآتي:

يقوم العميل بإدخال ذلك الكود *1411#، ثم يقوم بالنقر على زر الاتصال، ويجب أن يتم كتابة النجمة وفي النهاية يتم كتابة رمز الشباك.

وفي غضون ثواني يتم إظهار القيمة المتبقية لرصيد العميل مباشرة.

طريقة معرفة رصيد موبايلي فاتورة

إن هذه الطريقة يستطيع أن يستفاد منها كافة عملاء الفاتورة كي يتمكنوا من معرفة رصيدهم، وإليكم هذه الطريقة بالشكل الآتي:

يقوم العميل بإرسال رسالة نصية على رقم 1441، حيث تتضمن هذه الرسالة رقم 1.

ومن بعدها سيتم إرسال رسالة للعميل تحتوي على كافة المعلومات التي تخص رصيد موبايلي، وذلك في حالة إن كان من عملاء الفاتورة.

الاستعلام عن رصيد موبايلي نت

يتوصل العميل لمعرفة رصيده المتبقي في موبايلي نت بهذا الشكل الآتي:

يقوم العميل في البداية بإدخال هذا الكود: *1411*2#.

ثم يقوم بالنقر على زر الاتصال، وسيتمكن العميل من معرفة القيمة المتبقية من باقته سواء كانت باقة موبايلي 65، أو باقة موبايلي 75، أو باقة موبايلي 95، أو باقة موبايلي 150.

ولكي يقوم العميل بالاستعلام عن رصيد موبايلي للمكالمات، فعليه إدخال هذا الكود: *1411#.

وفي حالة رغبة العميل أن يقوم بالاستعلام عن عدد الدقائق المجانية في موبايلي، فعليه إدخال هذا الكود: *1422#.

وأخيرًا نكون قد تناولنا إجابة سؤال كيف اعرف رصيدي في موبايلي بصورة مفصله، كما عرضنا أيضًا أكثر من كود مخصص لأكثر من خدمة تطرحها شركة موبايلي لعملائها، ومن الواضح أن السبب الأساسي في شهرة ونجاح هذه الشركة، هي كثرة تقديمها لخدمات لعملائها تخفف عليهم الكثير من الأعباء.