تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية نايل سات alrabiaa iraq

إلى كل عشاق الرياضة في الوطن العربي بل في العالم بأكمله إليكم تردد قناة الرابعة الرياضية التي يتم بثها من داخل البلاد العراقية، والتي تقدم لكم الكثير من المباريات الحصرية وبرامج التعليق على المباريات، لذا قررنا أن نقدم لكم التردد الخاص بها للتعرف على المزيد من الرياضة المذاعة من خلالها، حيث تقدم محتوى مميز في كافة أنواع الرياضة.

تردد قناة الرابعة الرياضية

يمكن لجميع محبي الرياضة بجميع أنواعها استقبال التردد الخاص بقناة الرابعة الرياضية من أجل الاستمتاع بمشاهدة أفضل وجودة عالية، وذلك من خلال القمر الصناعي النايل سات، فعليك الضبط على التردد التالي:

تردد القناة: 11334 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

كيفية ضبط تردد الرابعة الرياضية

بعد التعرف على التردد الخاص بقناة الرابعة الرياضية عليك التعرف على طريقة ضبط التردد على جهاز الرسيفر الخاص بك، وذلك كما يلي:

من خلال الريموت الكنترول الخاص بجهاز الريسيفر قم بالنقر على زر القائمة.

قم بالضغط على التركيب.

اختار من القائمة التثبيت يدويًا.

قم بكتابة كافة البيانات والرموز الخاصة بالتردد الخاص بقناة الرابعة الرياضية.

اختار زر البحث من الريموت.

عندما تنتهي إضافة القنوات الخاصة بهذا التردد اضغط على كلمة حفظ القنوات.

انقل القنوات من الأرقام الأخيرة إلى الرقم المناسب لك.

القناة الرابعة الرياضية العراقية

أتاحت القناة لمتابعيها إمكانية زيارة الموقع الرسمي للقناة الرابعة الرياضية عبر شبكة الإنترنت لمتابعة كل ما هو جديد في القناة والمذاع مباشرةً؛ حيث تجد كل ما هو معروض على القناة باستمرار.

يمكنك أيضًا الدخول إلى هذا الموقع والتعرف على كافة الأخبار الرياضية الجديدة والقديمة وذلك من خلال التواصل مع الإدارة.

قناة الرابعة الرياضية توفر لكل مشاهديها صفحة رسمية على تطبيق الفيس بوك، وتطبيق تويتر لتخبركم بكل ما هو جديد.

في نهاية مقال تردد قناة الرابعة الرياضية وذلك بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات، كما عرضنا عليكم كيفية إدخال التردد على الجهاز الرسيفر الخاص بكم، وأيضًا قمنا بعرض بعض المعلومات التي تخص الرابعة الرياضية العراقية.