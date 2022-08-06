كيفية تحميل و تحديث لعبة اى فوتبول pes 2022 لجميع الاجهزة 

اليوم سنتعرف على كيفية تنزيل لعبة أى فوتبول 2022 pes . نعلم مدى اهمية اللعبه لمتابعينا الكرام . ونعلم أيضا انها ذات شعبية كبيرة فى وسط لاعبين الفيديو جيم video game أزداد مستخدمى اللعبة فى الفترة الاخير مايزيد عن ٥٠٠ مليون مستخدم حول العالم وتعتبر الشركة المصنعة للعبة شركة كونامى اليابانية التى تعتبر من أقدم وافضل الشركات. وتعبر اللعبه رقم 1 فى تطبيق جوجل بلاى لدى الجميع . وقد أطلقت الشركة الموسم الجديد للعبة فى شهر يونيو الماضى وقد شهدت اللعبة تحول كبير .حيث يعتبر هذا الموسم من التحديثات القوية التى حدثتها الشركة للعبة اى فوتبول 2022 بالرغم من ظهور بعد العيوب الفنية فى اللعبه الا أن الشركة دائما مع تعمل على توفير تحديثات لمعالجة تلك المشاكل أول با أول حتى تنال رضا مستخدمي اللعبة.

طريقة تحميل لعبة اى فوتبول

تعتبر من افضل العاب الاندرويد لكرة القدم التى يشجعها ويلعبها سكان العالم وتحظى بشعبية واسعة كالعبة كورة القدم. يتوفر الكثير من النسخ للعبة ولكن اليوم نتحدث عن اصدر pes 2022 للهواتف الاندرويد android با أحدث اصدار مجانى للعبة معلومات عن أى فوتبول

معلومات لتحميل لعبة pes 2022

يمكنك تحميل اى فوتبول 2022 على هاتفك المحمول بخطوات بسيطة وهى الاتى :

‏فى البداية قم بتوصيل الجهاز بشبكة انترنت سواء من باقة الموبيل او الواى فاى ويفضل الواى فاى

سجل الدخول على تطبيق بلاى استور بحسابك الgmail للهواتف التى تعمل بنظام الاندرويد

سجل دخول على ابل استور اذا كان هاتفك يعمل بنظام ios

ثم ابحث عن اى فوتبول 22 فى شريط البحث داخل التطبيق

ستظهر لك اللعبه اظغط عليها لفتحها ثم اضغط على زر تثبيت المتواجد بجانب اللعبة

بعد تنزيل اللعبة افتح التطبيق ثم ادخل البيانات المطلوبة وابدأ اللعب

تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022

فى النسخة القديمة للعبة كانت غير مزودة بشكل كافي بالشخصيات والأندية المشهورة ولدن بعد التحديث الأخير اختلفت اللعبة بشكل رائع من اضافات تم تطويرها فى هذا التحديث والتى جعلت فريق كبير من الشباب تركيز رغبته فى تحميلها وتجربت التحديثات الجديدة ويمكن ممارسة اللعب اينما ذهبت دون التقيد فهى من الاعب المجانية أيضا ويمكن تحديثها بكل سهوله من خلال الخطوات الاتية: