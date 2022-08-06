نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشارات ورموز” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عالم الحيوان ضمن آخر تحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر بيانات الاستقبال والرموز لتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الفضائية على الأقمار الصناعية المباشرة، يحرص العديد من مشاهدي التلفاز على استقبال القناة المعروفة باسم ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من خلال البحث عن تردد القناة على مجموعة من الأقمار الصناعية وهي قناة مكرسة بإنتاج الوثائقيات المختلفة عالية الجودة المتصلة في عالم الحيوان والعلوم والسفر والحضارات في إطار إطلاق قناة تعمل على مدار الساعة بدون تشفير.

National Geographic وهي قناة تختص بالعلم والاكتشافات وتساعدنا على معرفة كوكبنا بشكل أفضل فيما يخص الفضاء والظواهر الكونية وآخر ما يتوصل اليه العلم الحديث مما مكنها في الصدارة ونيل إعجاب المشاهد خاصة مع ما تمتلكه من مكتبة ضخمة هي عبارة عن أفلام وثائقية هي نفسها الأصلية التي تنتجها منظمة شبكة ناشيونال جيوغرافيك الرئيسية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك مباشر

إذا كنت ترغب في مشاهدة ناشيونال جيوغرافيك عبر الأقمار الصناعية فقبل ذلك عليك إختيار التردد المناسب لجهازك الرسيفر، لذا، كن على علم بالتردد الجديد التي تستقبل من خلالها إشارة القناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي المشغلة بـ (hd)-(sd) من ناحية البث المرئي للقناة في ما يخص مستويات جودتها.

عالم الحيوان

يمكنك اكتشافات عالم الحيوان عن قرب فستعرض لك ناشيونال جيوغرافيك التوثيقات للحياة البرية التي تقدمها لجميع أنواع الحيوانات وطرق معيشتها وتكاثرها من الفيلة والأسود والحمر الوحشية وفرس النهر والمزيد ، في هذه النسخة المجانية من ناشيونال جيوغرافيك ستتمتع بأفلام عالم الطبيعة ومتابعة لحظات الحيوانات وسعيها في الحصول على لقمة العيش واصطيادها الفرائس بتكتيكها لكن في الناحية الأخرى وباعتبار الحيوانات آكلة اللحوم نهمة لإشباع جوعها ستدمج في مشاهدة كيف تكافح الحيوانات في البقاء على قيد الحياة .

ناشيونال جيوغرافيك جزء من شبكة قنوات أبو ظبي أنطلقت فعلياً في2009م، وبالأحرى أحدى نسخ منظمة ناشونال جيوغرافيك غير الربحية إذ تستغل لبث البرامج الوثائقية ألأصلية المدبلجة للعربية المرتبطة في مجالات العلم، حضارات، وتاريخ، والجيوغرافي، وهي تعمل بدون تشفير على، نايل سات عربسات، أي أنها مجانية لا تحتاج معها لفك ارتباط شفيري.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd

إسم القناة الفضائية التردد البثي اتجاه القطبية معامل الترميز، معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي 11526 أفقي H 27500، 5/6 Eutelsat 7 West A ( مدار نايل سات) nat geo abu dhabi hd 11411 أفقي H 27500، 2/3 نايل سات

برامج تلفزيون ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تضم ناشيونال جيوغرافيك مجموعة من أهم وأشهر برامجها المفضلة لدى الكثيرين، وترتيبها كالتالي:

المملكة المتوحشة

الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار

اكتشاف عالم المحيطات

الكلاب الشرسة

ثعابين في المدينة

أمن المطارات: البرازيل

صائد التماسيح المتوحشة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بدر سات

يمكنك البحث في المعلومات التالية للعثور على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وتعمل بـ sd الجودة القياسية العادية.