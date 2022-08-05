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عمر شويل - جدة طريقة تنزيل لعبة جاتا سان أندرياس الإصدار الجديد في ظل الإجازة الصيفية يلجأ العديد من الأطفال والكبار إلى الألعاب والمرح التي تجعل الوقت يمر سريعا، ومن أبرز الألعاب التي أصبحت متوافرة بشكل كبير هي ألعاب الفيديو، والألعاب الإلكترونية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الشباب من مختلف الأعمار، وتعتبر لعبة جاتا سان أندرياس من ألعاب الفيديو الشيقة المليئة بالاكشن والمغامرة، حيث طورها روكستار نورث، وتحتل المرتبة الثالثة بين الألعاب ثلاثية الأبعاد في مجموعة غراند ثفت أوتو، كما أنها تحتل الترتيب الخامس في منصات الألعاب، وقد تم إصدار اللعبة في 2004، واستطاعت أن تحقق مستوى مبيعات هائل عام 2013، حيث جاءت في المركز الثاني من حيث المبيعات بعد لعبة بلاي ستيشن.

طريقة تنزيل لعبة جاتا سان أندرياس

تعتبر لعبة جاتا سان أندرياس من الألعاب الشيقة والمميزة التي يتسابق على تحميلها الشباب، وفيها يتم اللعب والمرح في أحد البلاد الأمريكية الخيالية السيطرة على الأعداء باستخدام الأسلحة النارية، لذا يجب أن يلعبها شباب محترفة في قيادة السيارة حتى يتمكنوا من الهروب من الشرطة، ويمكن تنزيل هذه اللعبة عن طريق الخطوات التالية:

فتح برنامج جوجل بلاي من الهاتف الخاص بك.

كتابة اسم اللعبة ( جاتا سان أندرياس) في خانة البحث.

الضغط على تحميل اللعبة.

يجب عليك الانتظار حتى اكتمال التحميل ثم البدء في تشغيل اللعبة.

ولكن عليك إيجاد مساحة كافية حتى يمكن تحميل اللعبة على الهاتف، أما عن الاستخدام فهي لعبة خفيفة لا تتطلب المزيد من الإنترنت.

مهمة الطائرة في لعبة جاتا سان أندرياس

تعلم قواعد الطيران من أهم المهام التي يجب تعلمها في لعبة جاتا سان أندرياس، والتي تساعد بعد ذلك في قيادة جميع أنواع الطائرات باحتراف داخل اللعبة.

مهمة السيارة في لعبة جاتا سان أندرياس

التماثيل يمينا ويسارا باستخدام السيارة من أهم مهارات لعبة جاتا سان أندرياس وأصعبها، حيث لا يتمكن عدد كبير من اللاعبين من هذه المهمة.

مهمة القطار في لعبة جاتا سان أندرياس

مهمة القطار من المهام التي يمكن اجتيازها بسهولة عند التوجه إلى العلامة الموجودة على الخريطة، وحمل السلاح المتواجد أمامك ثم توجيهه إلى المنطقة المراد الضرب عليها، وهنا تكون داخل محطة القطار، قم بتتبع القطار الموجود أسفل العلامة حتى تصل إلى los Santos.