نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بسعر مميز” فخامة التصميم مع المعالج القوي هاتف سامسونج جلاكسي أي 03 كور في المقال التالي

ينتظر عشاق الهواتف الذكية الحديثة الطراز الجديد من الشركة الرائدة في صناعة الهواتف سامسونج بعد اعلانها مؤخرا عن اصدار جديد لها يحمل الكثير من المزايا مع مواصفات متعددة تجعله منافس قوي للهواتف الذكية المتواجدة حاليا بالساحة وينزل الهاتف الاسواق تحت مسمي سامسونج جلاكسي أي 03 كور، وحسب ما اصفحت عنه الشركة ان الهاتف يأتي بمعالج قوي diaTek Unisoc SC9863A ، ويعمل بنظام الأندرويد 11، وللمزيد من التفاصيل المتعلقة بشان سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A03 Core نطلعكم عليها بالسطور التالية في المقالة عبر نوقعنا ثقفني. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A03 Core تم تزويد الهاتف بأبعاد «164.2×75.9×9.1 ملم».

يأتي الهاتف بوزن 211 جراما .

يدعم الهاتف شريحتي لنظام التشغيل Nano Sim .

يدعم الهاتف كافة شبكات الاتصال وهما 2G -3G ـ 4G .

تم تصميم الهاتف من خامات البلاستيك لحمايته من الصدمات القوية.

تم تزويد الهاتف بذاكرة بسعة 32 جيجا بايت ونوعها eMMC 5.1.

تم تزويد الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا .

يدعم الهاتف كارت ميموري . مزايا هاتف Samsung Galaxy A03 Core الاصدار الجديد من سامسونج تصميم مميز وشيك . ذاكرة تخزين مقبولة .

يدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت .

بطارية كبيرة تكفي للاستخدام اليومي بفضل سعتها الكبيرة .

شاشة كبيرة ونقية بدقةHD+ .

يدعم الهاتف رام 2 جيجا بايت.

يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.5 بوصة.

يأتي الهاتف ببكارية 5000 ملي أمبير.

يأتي الهاتف بذاكرة داخلية 32 جيجا بايت.

يأتي الهاتف بكامير 8 ميجا بيكسل.

يأتي الهاتف بذاكرة داخلية تدعم بطاقة MicroSD. سعر هاتف سامسونج جلاكسي أي 03 كور في الدول العربية جاء سعر هاتف سامسونج جلاكسي أي 03 كور في مصر بقيمة 1650 جنيه مصري.

جاء سعر هاتف سامسونج جلاكسي أي 03 كور في السعودية بقيمة 390 ريال سعودي.

جاء سعر هاتف سامسونج جلاكسي أي 03 كور في المغرب بقيمة 950 درهم.

جاء سعر هاتف سامسونج جلاكسي أي 03 كور في الجزائر بقيمة 14500 دينار.

علما أنه قد يتغير السعر عن الاسعار المذكورة من حين لآخر. عمر شويل - جدة "بسعر مميز" فخامة التصميم مع المعالج القوي هاتف سامسونج جلاكسي أي 03 كور - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “بسعر مميز” فخامة التصميم مع المعالج القوي هاتف سامسونج جلاكسي أي 03 كور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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