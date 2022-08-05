إنترنت مجاني سريع للهاتف بدون شحن بطريقة قانونية وخطوات سريعة، لا شك أن الانترنت أصبح أحد أهم الركائز اللي تتواجد في كل بيت أو كل مكان للعمل، لذا يبحث الكثير منا عن طريقة سهلة للحصول علي نت مجاني يمكنهم استخدامه في أي مكان داخل او خارج المنزل. ولعلك في أثناء بحثك قد وجدت الكثير من الطرق الغير مفيدة أو الغير مشروعة للحصول على نت مجاني، حيث تعتمد تلك الطرق على أكواد تمنحك انترنت مجاني ولكنها تكون غير صالحة في أغلب الأوقات، وهناك طرق أخرى تعتمد على اختراق الشبكات المحمية وهي طرق غير قانونية. ولكننا اليوم سوف نمنحك طرق مؤكدة للحصول على إنترنت مجاني بشكل قانوني وبدون اللجوء إلى شحن باقتك باستمرار.

إنترنت مجاني سريع بدون شحن

هناك عدد من الطرق للحصول على انترنت مجاني للهاتف بشكل شرعي ودون إدخال أكواد، وسوف نتناول تلك الطرق بالتدريج في موضوعات قادمة. اليوم سوف نقدم لكم طريقتين مختلفتين لجلب اتصال انترنت مجاناً بخطوات سهلة، الطريقة الأولى ستكون من خلال متصفح wasla، حيث أن ذلك المتصفح يمنحك رصيد انترنت ببلاش عن طريق استخدامه في البحث وتصفح المواقع، حيث أنه كلما قضيت 20 دقيقة على المتصفح يعود إليك ما يمثل 40% مناستهلاكك للإنترنت، وكلما كان وقت استخدامك أكثر سيزداد رصيدك الذي يمكنك تحويله إلى رصيد إنترنت مجاني لهاتفك بكل سهولة.

فعلى سبيل المثال تستطيع استخدام وصلة في قراءة الأخبار أو مشاهدة فيديوهات يوتيوب أو لقضاء الوقت على تطبيق تيك توك، فلتسأل نفسك أيهما أفضل أن تنهي باقتك في التصفح والبحث بدون فائدة؟ أم تسترجع قيمة 40% من استهلاكك؟، بالطبع ستكون الاجابة هي كسب النقاط واستخدامها بعد ذلك من خلال تحويلها إلى رصيد إنترنت ببلاش وربح صافي بدون أن يتم استقطاع أي مبلغ من رصيدك بعد تحويله إلى رصيد إنترنت.

انترنت مجاني للهاتف بطريقة مضمونة

يمكنك أيضاً الحصول علي 10 جيجا انترنت مجاني من شبكة فودافون، ففي بداية تنزيلك تطبيق انا فودافون تحصل علي 1 جيجا انترنت مجانية خلال دقائق، مع إضافة 500 ميجا إنترنت يتم تكرارها مع التحديث الذي يتم شهريا أو كل 15 يوم. كما أنه عن طريق ادخال #011* يمكنك الحصول علي 25 ميجا هدية مجانية عند إحراز محمد صلاح هدف، كما يمكنك إضافة كود #201* والذي يمكنك 100 ميجا يوميا بشكل منتظم فيما يعادل 3 جيجا شهرياً، وإذا كان لديك شريحة فودافون وهاتف samsung A10S يتم ادخال كود #201* أو كود #2001* وتحصل علي انترنت اضافي لهاتفك.