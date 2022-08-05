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عمر شويل - جدة افضل بلجنز ووردبريس 2021 ، إذا كنت تفكر في عمليات بسيطة ، مثل إضافة أزرار اجتماعية على موقع ويب (مثل فيس بوك)، سيحتاج مطورو الموقع إلى كتابة جزء من التعليمات البرمجية أو رابط إلى الفيسبوك وإضافة الصور في جميع الصفحات.

افضل بلجنز ووردبريس 2022

مع تقديم WordPress والمكونات الإضافية ذات الصلة ، لم يعد هذا هو الحال الآن ، كل ما يحتاجه المطور أو منشئ مواقع الويب هو البحث عن البلجنز والنقر فوق زر لتثبيته.

إلى أن نخطط للموقع ونفهم متطلبات الموقع ، لا يمكننا حقًا فهم سبب الحاجة إلى الإضافات عندما يكون لدينا فهم جيد للمميزات التي يحتاجها الموقع.

يمكننا البدء في فهم أفضل مكونات ووردبريس الإضافية التي تلبي احتياجاته، لفهم بلجنز الووردبريس الإضافية ، يجب أن تفهم أنها هي المساعد الحقيقي لنا.

ما هي الاضافات على الووردبريس

بالطبع الووردبريس هو مشروع مفتوح المصدر ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص إنتاج أي مكون إضافي يريده، هذا يعني أنه لكل مشكلة في موقعك يوجد حل في شكل مكون إضافي.

يتم استخدام العديد من المكونات الإضافية لالتقاط البيانات وتحسين محركات البحث، سنقوم بإدراج بعض من أفضل المكونات الإضافية لتحسين محركات البحث.

سنبدأ الشرح عم اضافة الكل في واحد سيو

اضافة All In One SEO Pack

يمكن لحزمة برامج تحسين محركات البحث الكل في واحد إكمال التعليمات الموجودة على الحزمة، واحدة من أفضل ملحقات WordPress SEO على الإطلاق بشكل أساسي.

يقوم بتثبيت واجهة تسمح لك بتكوين مُحسّنات محرّكات البحث لموقعك على الويب حتى تتمكن محركات البحث من فهم المحتوى الخاص بك بسهولة.

يتضمن كل هذه الخيارات

دعم خريطة موقع XML ، أرسل خريطة موقعك إلى Google و Bing وقم بتحسين SEO الخاص بك

دعم Google Analytics دعم تحسين محركات البحث لأنواع المنشورات المخصصة

يقوم بتعيين رابط التنقل الخاص بالصفحة

واجهة برمجة تطبيقات مدمجة ، لذلك يمكن للإضافات / الوظائف الأخرى الوصول إلى الوظائف وتوسيعها

تُستخدم المكونات الإضافية المجانية فقط لتوفير تكامل تحسين محركات البحث لمواقع التجارة الإلكترونية

دمج Nonce Security في All in One SEO Pack

تحسين العناوين تلقائيًا لـ Google ومحركات البحث الأخرى

إنشاء علامات META تلقائيًا

بالاضافة إلى : تجنب العثور على محتوى مكرر نموذجي في موقعك، وبالنسبة للمبتدئين ليس عليهم حتى النظر في هذه الخيارات ، فهي متوفرة خارج الصندوق، فقط قم بالتثبيت، بالنسبة للمستخدمين المتقدمين ، يمكنك ضبط كل شيء لتحسين مُحسنات محركات البحث الخاصة بك.

اضافة السايت ماب xml sitemap

سيقوم المكون الإضافي لخريطة موقعك بإنشاء خريطة موقع XML لمساعدة محركات البحث مثل Google و Bing و غيرها على فهرسة مدونتك بشكل أفضل.

يصف ملف Sitemap هذا موقعك إلى برامج زحف محركات البحث ، مما يعني أن محركات البحث هذه يمكنها فهم صفحاتك ويمكنها تقديمها للمستخدمين الذين يبحثون عن محتواك. يدعم المكون الإضافي جميع أنواع الصفحات التي تم إنشاؤها في WordPress وعناوين URL المخصصة.

وسوف يخبر جميع محركات البحث الرئيسية في كل مرة تنشئ فيها منشورًا أو صفحة جديدة، المكون الإضافي له تاريخ من طويل منذ سنوات ويتم تقييمه بشكل كبير باعتباره مكونًا إضافيًا يمكنه تزويد محركات البحث بخريطة موقع XML كاملة دون إبطاء سرعة الموقع.

من الواضح أنه أحد أفضل مكونات WordPress الإضافية ، افضل بلجنز ووردبريس 2021

اضافة نموذج الاتصال Contact Form 7

بالطبع هي اضافة غية عن التعريف وعريقة ومريحة ولا تأخذ حجم كبير، نموذج الاتصال 7 هو مكون إضافي بسيط آخر يسمح لك بإضافة نموذج اتصال إلى الصفحة أو نشر رمز قصير.

يمكنك إنشاء نماذج اتصال متعددة يمكن تخصيصها باستخدام ترميز بسيط.

إذا كنت ترغب في استخدامه ، فإن المكون الإضافي يدعم أيضًا الكابتشا وتصفية البريد العشوائي وما إلى ذلك.

بالختام، هذه بعض من الاضافات الكثيرة التي تتوفر في الووردبريس في قسم الاضافات، والعديد منها مجاني والقسم الآخر مدفوع.

يمكنك أن تختار ما يناسب حجم عملك وميزانيتك.