نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكتوبر القادم.. فيسبوك يُغلق ميزة هامة بشأن التسويق المباشر على Reels في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم شركة فيسبوك بإغلاق خدمة التسوق المباشر، والتي تشبهQVC، حيث تتيح للمبدعين بث المنتجات وبيعها للجمهور من خلال TechCrunch، وسيتم إغلاق هذه الميزة رسمياً في الأول من أكتوبر، وأوضح فيسبوك أنه إلغاء هذه الميزة جزء من مبادرة الشركة لتحويل التركيز إلى Reels،

فيسبوك يحذف ميزة التسوق المباشر

وأوضح تطبيق فيسبوك أنه نظرًا لأن سلوكيات المشاهدة لدى المستهلكين تتحول إلى فيديو قصير، فإن الشركة تعمل للتركيز إلى Reels على فيسبوك و إنستجرام، منتج الفيديو القصير لميتا، وذلك بالرغم من أن التسوق المباشر سيتم توقفه عن العمل إلا أنه سيظل متاحاً على إنستجرام.

قامت الشركة بطرح التسوق المباشر لأول مرة في عام 2018 في تايلاند، وهذا قد أدى إلى فتح مصدر دخل آخر لمنشئ المحتوى على التطبيق، وذلك وفقاً لما تم نقله من وقع ذا فيرج، ويتيح للمؤثرين استضافة جلسات التسوق الخاصة بهم، ويمكنهم التباهي وبيع المنتجات، سواء كانت من متجرهم الخاص أو من خلال شركة تابعة، تم طرح هذه الميزة على نطاق أوسه في عام 2020، وذلك في نفس الوقت الذي قدم فيه علامة تبويب مخصصة للتسوق، ولا يزال التسوق الحي شائعاً في الصين، ولا يبدو أنه قد انطلق في أجراء أخرى من العالم، وأعلنت TikTok أنها ستتراجع عن التسوق المباشر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

أوضحت شركة فيسبوك أن إغلاق التسوق المباشر يؤكد على تكريس فيسبوك المتزايد لميزة الفيديو القصيرReels ، والتي قد جلبتها رسمياً إلى المنصة العام الماضي، وقد فكر فيسبوك في جعل الخوارزمية الخاصة به أشبه بTikTok، وهذا الأمر هو ما قامت به الشركة الأم Meta بالفعل على إنستجرام، وهذا قد أثار استياء عائلة كارداشيان كثيراً، وكان إنستجرام يضغط بشدة على المحتوى القصير، وأصبح جميع مقاطع الفيديو على المنصة الآن Reels.

وأثار تركيز فيسبوك على Reels مخاوف بين العديد من المستخدمين اللذين تعرفوا على التطبيق كطريقة لمشاركة الصور مع الأصدقاء، وهذا قد دفع إنستجرام إلى التراجع عن بعض التغييرات، تجنباً لإثارة بعض المخاوف لدى المستخدمين.