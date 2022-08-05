نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يطرح ميزة تجريبية جديدة بشأن المحادثات الجماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم شركة واتساب بالعمل على تطوير الكثير من الميزات الحديثة خاصة الميزات التي تخص المجموعات، ويأتي ذلك بعد إطلاق ميزة جديدة تخص المحادثات الجماعية، حيث زاد الحد الأقصى للمشاركين ليصل إلى 512 مشاركاً بالمجموعة الواحدة، وتأتي تلك الميزة الرائعة التي طال انتظارها من العديد من المستخدمين، حيث تسمح تلك الميزة بالمشاركة في المحادثات الجماعية

ميزة واتساب الجديدة

أوضح موقع “Wabetainfo” المعني بالأخبار التي تخص واتساب، أن تطبيق الدردشة الفورية قام بطرح ميزة جديدة للمجموعات، وهذه الميزة ستسمح لجميع المشاركين في المحادثات الجماعية من رؤية جميع الأعضاء السابقين، الذين غادروا أو تم إخراجهم من داخل المجموعة، وذلك في غضون 60 يوم.

قام مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب بالحصول على خيار جديد مرئي، وذلك ضمن معلومات المحادثات الجماعية على التطبيق، حيث أن الإصدار رقم 22.16.0.70 القدرة على عرض المشاركين السابقين داخل المجموعات، حتى وإن كان هؤلاء المشاركين قد غادروا، وأصدر التطبيق هذه الميزة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من التطبيق على iOS ، وذلك عبر تطبيق TestFlight، بعد أياماً من اختبار الخاصية الجديدة على هواتف أندرويد.

قام موقع Wabetainfo بمشاركة لقطة شاشة، والتي بدورها أظهرت أنه يوجد خيار جديد في نهاية قائمة المشاركين في المجموعة، وهذا الخيار يتيح لمستخدمي أجهزة أيفون اكتشاف الأشخاص الذين قاموا بمغادرة المجموعة أو تمت إزالتهم في آخر 60 يوم، حيث تتيح تلك الميزة لجميع أعضاء المجموعة التعرف على أعضاء المجموعة الوصول إلى قسم المشاركين السابقين.

وأوضح الموقع أن هذا القسم سيكون مرئي لجميع المشاركين الذين قاموا بتمكين الميزة للحساب الخاص بهم، وهذا يعني أن هذه الميزة لا تقتصر فقط على مسؤولي المجموعة في واتساب، ولكن يمكن لجميع أعضاء المجموعة الاستفادة منها والوصول إلى قسم المشاركين السابقين، وبالرغم من أن جميع الأشخاص الذين غادروا المجموعة مدرجون في هذا القسم، ولكن لن يتمكن المشاركين من معرفة ذلك داخل المحادثة الجماعية نفسها، كما كان يحدث في السابق، حيث أن هذا الحدث أصبح غير مرئي بين رسائل الدردشة لجميع الأعضاء، ولكنه مرئياً لأدمن المجموعة لأسباب تتعلق بالإشراف