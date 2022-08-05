سعر ومواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس المتوقعة اقوي هاتف ايفون على الاطلاق

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عمر شويل - جدة ايفون 14 برو ماكس يعتبر من احدا الهواتف الذكية المميز بالجودة العالية والمواصفات والتقنيات الحديثة، وقد شهدت هذه الفترة زيادة البحث عن هذا الإصدار المقدم من شركة آبل الأمريكية، فهناك العديد من العملاء ينتظرون التعرف عليه، وذلك يرجع إلى المميزات التي تتوفر في هذا الهاتف، ولقد زادت معدلات الشراء لاحتوائه على كثير من المواصفات التي يهتم بها العميل.

مواصفات هاتف ايفون 14 بروماكس

هناك تطوير لسلسلة ايفون من قبل شركة آبل الأمريكية بعد التسريبات التي حدثت خلال الأشهر الماضية لظهور بعض المواصفات مثل.

سيكون هذا الهاتف الأقوى بين سلسلة آبل المنتظرة.

سوف يحتوي على العديد من المزايا والتقنيات الحديثة.

يتميز بوجود شاشة كبيرة وسرعة في الأداء.

يحتوي على كاميرا رباعية مطورة.

به بطارية كبيرة يمكنها العمل لمدة 30 ساعة.

هناك ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت.

يدعم الشحن السريع.

مقاوم للغبار والماء حتى فى اصعب الاماكن والظروف بتصنيف ip68.

بصمة الاصبع سريعة الاستجابة

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس

يتميز هذا الهاتف بالعديد من المواصفات التي تجعله واحداً من أهم الهواتف التي يحرص على اقتنائها الكثير.

يوجد به مستشعر بصمة للاصابع والذي يكون مدمجا في الشاشة.

يدعم هذا الهاتف الشحن السريع للبطارية وتكون بقوة 20 وات.

كما أن هذا الهاتف يوجد به مقاومة للماء والغبار مما يجعله محافظ على نفسه فى اصعب الظروف.

يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 جيجابايت.

كما أنه تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل، مع وجود فتحة عدسة F/2.2.

حيث أنه يتميز هذا الهاتف بشاشة كبيرة حجمها 6,7 بوصه، مع وجود ثقب خاص بالكاميرا الأمامية.

هناك دعم معدل تحديث الشاشة يبلغ 120 هرتز.

حيث أنه يوجد هناك ثلاث كاميرات بدقة تبلغ 12 ميجا بيكسل مع دعم تصوير الفيديو بدقة ال 4 كي.

كما أن هذا الهاتف يدعم شبكه 5 جي وهي شبكة اتصالات حديثة للجيل الخامس وتصل سرعتها إلى 3,7 جيجا بايت.

عيوب جاهاز ايفون 14

حسب التواقعات الصادرة ان الهاتف سيأتى ببصمة اصبع مدمجة بالشاشة .ولكننا نعلم ان الجميع يفضل بصمة الوجهة لم توفر ايفون هذه الخصية ولكنها دعمة الهاتف بامكانيات اخرى تعزز الحماية هذا ما سنتناوله فلى التحديث القادم عن حماية اجهزة ايفون

اسعر ايفون 14 برو ماكس

من المتوقع أن يكون سعره في المملكة العربية السعودية هو 5000 ريال سعودي ومن المحتمل أن يبدأ سعر ايفون ١٤ من 1200 دولار أمريكي أي بأعلى بمائة دولار من الإصدار السابق.