انشاء حساب متجر تطبيقات هواوي

لعبت الصين دور كبير ومكانة في النهضة التكنولوجية الحديثة وهذا عن طريق العديد من الشركات والمؤسسات وعلى رأسها هواوي، فبعد ظهور نوكيا ومن ثم آيفون وسامسونج لعبت الصين ورقتها الرابحة عن طريق شركة هواوي ذات العلامة الحمراء، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى 93 مليار دولار أمريكي عن طريق الوصول إلى 70 دولة في كل نواحي العالم وقاراته السبع.

شركة هواوي

تعتبر شركة تقنيات اتصال كبيرة تصدر خدماتها على أعلى مستوى، وتحتوي على أكبر مصنع لأجهزة الاتصال في العالم، مما يجعلها تنافس بقوة شركة مايكروسوفت الأمريكية وأيضا سامسونج الكورية، وتم إنشائها سنة 1987م بواسطة رين زينغفي المهندس المعروف الذي يترأس المجلس التنفيذي للمجموعة حتى الآن، والذي اعتمد على بعض النقاط للحصول على الأرباح ومنها إصدار أجهزة اتصال ذكية ومتقدمة لكن بأسعار منافسة، حيث حاول إخراج هواوي من المفهوم الربحي البحت ليعطيها بعدًا معنويًا؛ على سبيل المثال يحتوي مقر الشركة على بحيرات البجع دلالة على صداقة البيئة، تعرضت شركة هواوي للكثير من المشاكل السياسية التي هددت بحظر التوزيع بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف سنة 2019 م.

إنشاء حساب متجر تطبيقات هواوي

بإمكانك الاستمتاع بمزايا هواوي عن طريق إنشاء حساب خاص على الموقع، وسنتعرف فيما يلي على طريقة إنشاء حساب متجر تطبيقات هواوي:

الذهاب إلى المتصفح المتاح على الإنترنت والبحث عن (هواوي) باللغة التي يتقنها الشخص في الموقع متاحة بأكثر من لغة.

الذهاب إلى الرابط والبحث عن أيقونة التسجيل التي تجدها واضحة في الصفحة الرئيسية والنقر عليها.

ستظهر قائمة بالعديد من البيانات التي يطلب الموقع اكمالها مثل: اسم المستخدم الذي سيظهر على الشاشة الرئيسية، البريد الإلكتروني الفعال، كلمة المرور وتأكيدها، الاسم الأول من الاسم واللقب أو العائلة، الاسم كامل من 3 مقاطع أو أكثر، الدولة التي تعيش بها يقطنها المستخدم، رقم هاتفك مسبوقًا بالرمز الدولي.

بعد الانتهاء والتحقق من البيانات ستجد في الأسفل رمز يتكون من العديد الحروف العشوائية وينبغي أن تكتبه كما هو في الخانة السفلية، انقر على أيقونة تسجيل وسيتم إنشاء حساب خاص على الفور.

معلومات عن هواوي

سنوضح لكم فيما يلي بعض المعلومات عن هواوي:

يوجد مقر الشركة منذ الانشاء داخل إقليم شينزين جنوب الصين وللشركة فروع عديدة قي كل أنحاء العالم.