اكتشف الجديد عن مواصفات هاتف ايفون بروماكس 14 و اسعار المتوقعة

أطلقت شركة Apple الأمريكية نسخة من الهاتف الجديد iPhone 14 Pro max ، وقد أعلنت الشركة على إطلاق الفئة الأولي من الهاتف iPhone 14 خلال سبتمبر القادم ، وإطلاق سعر ايفون iPhone 14 pro Max خلال فبراير 2023 المقبل وحيث يتزايد التساؤل عن موعد طرح الهاتف في الشرق الأوسط ، سيكون سعر ايفون خلال فبراير اولاً في المملكة العربية السعودية ثم في الإمارات ثم في باقى الدول العربية خلال الفترة القادمة.

مواصفات هاتف iPhone 14 pro Max

أعلنت شركة Apple أن الهاتف حجمه 6.7 بوصة، و يأتى بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل ، ومن أبرز مواصفاته الآتى:

الكاميرا تصور بتقنية 8K .

معالج الهاتف A16.

معالج الهاتف A16. يدعم تقنية WiFi 6E وتقنية Bluetooth.

ليس لدى الهاتف حواف جانبية.

حجم الرامات في الهاتف 8 جيجا.

حجم الرامات في الهاتف 8 جيجا. المساحة الداخلية للهاتف 128 جيجا.

وزن الهاتف 226 جرام.

مصنوع من الزجاج المقوى ويوجد عليه إطار من الألومنيوم لحمايته.

مساحة الشاشة 6.72 بوصة.

يدعم تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.

سعة الهاتف متوقع أن تصل إلى 2 تيرا بايت.

مقاومة الهاتف للماء والغبار.

عيوب هاتف iPhone 14 Pro Max

يوجد توقعات أن الهاتف لن يدعم بصمة الوجه ، وهناك عيوب أخرى منها:

ان الهاتف لا يدعم وصلة AUX .

أن بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير فهى سعة منخفضة.

شاحن الهاتف 20 وات فقط فهو يعتبر ليس بالسرعة الكافية مقارنة بالفئة المتوسطة التى يصل شحن الهاتف فيها إلى 120 وات.

لكاميرات الأمامية تأخذ مساحة كبيرة من الشاشة.

لا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية.

سعر ايفون iPhone 14 Pro Max