نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 14برو ماكس.. المواصفات والسعر الذي طال انتظاره وعيوبه بالمقارنة بالإصدارات السابقة من أبل أيفون في المقال التالي
آيفون 14برو ماكس، إليك كل ما تريد معرفته عن الموبايل الرائد الجديد الذي يقدمه العملاق الأمريكي نعرض لكم فى هذا المقال سعر ومواصفات الموبايل وأهم مميزاته والتفاصيل الكاملة للهاتف حيث أنه يأتى الهاتف كأفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple لعام 2022 ويحمل العديد من الميزات وهو النسخة الأعلى ويعمل بواسطة معالج A16 Bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت
آيفون 14 برو ماكس الجديد وتفنيد علمي موضوعي للمزايا والعيوب
إليك سعر ومواصفات iPhone 14 Pro max
المواصفات الداخلية
- أجهزة الاستشعار التعرف على الوجه (Face ID)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة
- المعالج (cpu) سداسي النواة
- معالج رسومي Apple Gpu
- منفذ ذاكرة إضافية لايوجد
سعر الموبايل
- السعر العالمي 1340 دولار
- السعر في مصر 38,289 جنيه مصري
السعر في السعوديه 5,990 ريال سعودي
- السعر بالدولار الأمريكي 1250 دولار
مواصفات هاتف آيفون 14برو ماكس
- الشاشة بها زجاج سيراميك مقاوم للخدش
- الهاتف متاح بأكثر من سعة مختلفة للذاكرة الداخلية تبدأ من 128 و 256 و 512 جيجابايت و1 تيرابايت
- الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت (الرامات).
- شاشة آيفون 14 برو ماكس مزودة بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات والمياه والأتربة
- بطارية سعة 4500 مللي أمبير
- نظام تشغيل iOS v15.
- يتوفر جهاز آيفون 14 برو بأربعة ألوان هم الذهبي والفضي والرمادي والأزرق
- كاميرا هاتف آيفون 14 برو ماكس الخلفية عبارة عن 3 كاميرات الأولى 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية 12 ميجابكسل للتقريب البصري، والثالثة 12 ميجابكسل الزاوية الواسعة
- كاميرا السيلفي رائعة في هاتف iPhone 14 Pro Max بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2.
عيوب الهاتف آيفون 14 برو ماكس
- لا يوجد مستشعر بصمة في الهاتف
- من عيوب هاتف آيفون 14 برو مكس أنه لا يدعم منفذ لسماعات الأذن.
- الهاتف لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية
كما أنه في النهاية يمكنكم بكل سهولة القيام بتجربة هذا الهاتف بكل الطرق الممكنة خلال الفترة القادمة وذلك بعد أن يتم الإعلان عن هاتف ايفون 14
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آيفون 14برو ماكس.. المواصفات والسعر الذي طال انتظاره وعيوبه بالمقارنة بالإصدارات السابقة من أبل أيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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