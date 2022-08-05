آيفون 14برو ماكس.. المواصفات والسعر الذي طال انتظاره وعيوبه بالمقارنة بالإصدارات السابقة من أبل أيفون

آيفون 14برو ماكس، إليك كل ما تريد معرفته عن الموبايل الرائد الجديد الذي يقدمه العملاق الأمريكي نعرض لكم فى هذا المقال سعر ومواصفات الموبايل وأهم مميزاته والتفاصيل الكاملة للهاتف حيث أنه يأتى الهاتف كأفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple لعام 2022 ويحمل العديد من الميزات وهو النسخة الأعلى ويعمل بواسطة معالج A16 Bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت

آيفون 14 برو ماكس الجديد وتفنيد علمي موضوعي للمزايا والعيوب

إليك سعر ومواصفات iPhone 14 Pro max

المواصفات الداخلية

أجهزة الاستشعار التعرف على الوجه (Face ID)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة

المعالج (cpu) سداسي النواة

معالج رسومي Apple Gpu

منفذ ذاكرة إضافية لايوجد

سعر الموبايل

السعر العالمي 1340 دولار

السعر في مصر 38,289 جنيه مصري

السعر في السعوديه 5,990 ريال سعودي

السعر في السعوديه 5,990 ريال سعودي السعر بالدولار الأمريكي 1250 دولار

مواصفات هاتف آيفون 14برو ماكس

الشاشة بها زجاج سيراميك مقاوم للخدش الهاتف متاح بأكثر من سعة مختلفة للذاكرة الداخلية تبدأ من 128 و 256 و 512 جيجابايت و1 تيرابايت الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت (الرامات). شاشة آيفون 14 برو ماكس مزودة بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات والمياه والأتربة بطارية سعة 4500 مللي أمبير نظام تشغيل iOS v15. يتوفر جهاز آيفون 14 برو بأربعة ألوان هم الذهبي والفضي والرمادي والأزرق كاميرا هاتف آيفون 14 برو ماكس الخلفية عبارة عن 3 كاميرات الأولى 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية 12 ميجابكسل للتقريب البصري، والثالثة 12 ميجابكسل الزاوية الواسعة كاميرا السيلفي رائعة في هاتف iPhone 14 Pro Max بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2.

عيوب الهاتف آيفون 14 برو ماكس

لا يوجد مستشعر بصمة في الهاتف من عيوب هاتف آيفون 14 برو مكس أنه لا يدعم منفذ لسماعات الأذن. الهاتف لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية

كما أنه في النهاية يمكنكم بكل سهولة القيام بتجربة هذا الهاتف بكل الطرق الممكنة خلال الفترة القادمة وذلك بعد أن يتم الإعلان عن هاتف ايفون 14