مواصفات هاتف Xiaomi 11 lite 5G NE وما اهم مزاياه

أطلقت شركة شاومي هاتفها الأحدث Xiaomi 11 lite 5G NE والذي يتميز بالعديد من المميزات الفريدة والمختلفة، حيث قامت الشركة بالتطوير وتنزيل نسخة جديدة من الهاتف أصدرته بمعالج قوي، كما أنها قامت باستخدام كاميرا سيلفي أفضل، لذلك قام الكثير من الناس بشرائه للتمتع بجميع مزاياه.

مواصفات موبايل Xiaomi 11 lite 5G NE

يعتبر الهاتف نسخة من Mi 11 lite العادي وبنفس مميزاته أيضا، ولكن جاء Xiaomi 11 lite 5G NE بصفاته المختلفة والتي تتمثل في:

ظهره عبارة عن زجاج مع فريم من البلاستيك.

يقوم بمقاومة طرطشة المياه الخفيفة.

يتميز بوجود شريحتين اتصال.

يدعم جميع شبكات الاتصال أل {2G 3G 4G 5G}.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية مميزة وفريدة.

يعمل على تصوير الفيديوهات بجميع الوضعيات بجودة الـ 4K.

يدعم IR Blaser

مميزات موبايل Xiaomi 11 lite 5G NE

لكل موبيل مميزات مختلفة تجعله مميزا عن باقي الأجهزة التي توجد في السوق ومن مميزات الهاتف:

يتميز بوجود شاشة كبيرة، تتصف بالدقة والجودة.

الكاميرا عالية الجودة.

السماعات الخارجية تتميز بأفضل جودة صوتية.

يمكن استخدام الكارت الميموري.

يدعم الهاتف خاصية أل NFC.

الشحن يتميز بسرعته، فهو سريع بقوه 33 واط.

الشاشة تأتي بتردد 90 هرتز.

يوجد بالهاتف العديد من الاستشعارات الحديثة كالبصمة وبصمة الوجه.

كما يتوفر به ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

عيوب موبايل Xiaomi 11 lite 5G NE

ويوجد القليل من العيوب التي يمكن أن يتخطاها الشخص فهي لا تسبب أزمة كبيره:

لا يمكن استخدام الكارت الميموري، في حالة استخدام الشريحتين داخل الهاتف.

عليك بشراء الهاند فري للهاتف.

البطارية لا تتميز بسعة كبيرة.

الهاتف لا يدعم خاصية الراديو.

لا يوجد الشحن اللاسلكي بالهاتف.

سعر Xiaomi 11 lite 5G NE

وتختلف أسعار الهواتف من هاتف إلى آخر، فلكل هاتف سعر معين يتحدد بناءا على إمكانياته.