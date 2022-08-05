نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لنفحات قرانيه.. تردد قناة القران الكريم السعودية وقناة السنة النبوية عبر النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كل منزل مسلم عن تردد قناة القران الكريم ويرغب في إدراج قناة تقوم بإذاعة القران الكريم على مدار 24 ساعة، وتذيع التلاوة لأعذب الأصوات وأشهر الشيوخ، وأفضل هذه القنوات قناة السعودية قرأن والتي يفضلها عدد كبير من مسلمي الوطن العربي لتميزها بمنظر الكعبة الرائع ومتابعة بث مباشر للخمس صلوات يوميًا، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا ترددات القناة.

تردد قناة القران الكريم

الجدير بالذكر في مميزات القناة هو متابعة مراسم الحج والعمرة أثناء البث، بالإضافة إلى مشاهدة مراسم غسل الكعبة وتغيير الكساء سنويًا وغيرها، وتقوم قناة السعودية قران بعرض بثها الحي الدائم دون انقطاع عبر الأقمار من خلال الترددات التالية:

تبث القناة على قمر النايل سات عبر التردد 12149، معدل ترميز القناة هو 27500، معامل تصحيح الخطأ 4 / 3 والاستقطاب أفقي H.

بينما قمر عرب سات على تردد 12015، معدل الترميز هو 27500، معامل تصحيح الخطأ 4 / 3 والاستقطاب رأسي V.

أيضا تردد قناة السعودية للقران الكريم بجودة HD على القمر هوت بيرد هو 12654، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 6 / 5 والاستقطاب أفقي H.

اسم القناة على كافة الأقمار والترددات هو السعودية قرأن (Saudia Quran).

قناة السعودية السنة النبوية

تعد قناة السنة النبوية من القنوات المميزة والتي تختلف عن غيرها من القنوات الدينية، فهي تقريبًا القناة الوحيدة التي تقوم بإذاعة الحديث الشريف بدون انقطاع ماعدا وقت الصلاة. بالإضافة إلى بث حي على مدار اليوم من المسجد النبوي الشريف بالخارج والداخل. بينما يتم بث هذه القناة على الترددات التالية:

تردد القمر نايل سات هو 12149. معدل الترميز هو 27500. معامل التصحيح هو 4 / 3 أما الاستقطاب أفقي H.

بينما تردد القمر عرب سات هو 12015. معدل الترميز هو 27500. معامل التصحيح هو 4 / 3 والاستقطاب رأسي V.

من خلال مقالنا عرضنا لكم تردد قناة القران الكريم على كافة الأقمار التي يتم البث من خلالها. كما شرحنا لكم أهم ما يميز القناة ويجعل المتابعين يفضلونها. بالإضافة إلى ذلك شرح ترددات قناة السنة النبوية التي يتم بثها مع صورة حية من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.