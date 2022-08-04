نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيل رائعة لشحن الهاتف الذكي في أسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن أسرع الطرق التي يمكن من خلالها شحن هواتف أندرويد بطريقة سهلة وسريعة، حيث يعد الاضطرار إلى شحن الهاتف بشكل مستمر أمر محبط، خاصة في حالة الاستخدام أعلى من المتوسط، عندها ستحتاج إلى شحنه بشكل متكرر، وتعتبر الفترة الطويلة التي يستغرقها الهاتف في الشحن مزعجة لبعض الأشخاص، لذا يمكنك اتباع عدد من النصائح الهامة التي تُساعدك على شحن الهاتف بسرعة.

تشغيل وضع الطائرة

سنوضح في هذا المقال أفضل النصائح والحيل التي يمكن أن تجعل تجربة الشحن في أقل وقت ممكن، حيث أوضح موقع “ميك يوز أوف” التقني أن هذه الحيل تتضمن تفعيل وضع الطئرة، حيث تعد الشبكة واحدة من أكثر عوامل إهدار البطارية، وكلما كانت الإشارة أسوأ، زادت سرعة استنزاف البطارية، وبالتالي فإذا كنت تعيش في منطقة بها شبكة ضعيفة، فإن الهاتف سيحتاج وقت أطول مما يمكن، عند وضع الهاتف في وضع الطائرة، فإن هذا يشير إلى أنه قد يقلل مقدار الوقت اللازم للشحن بنسبة 25%، وبالتالي فإن معدل الشحن أسرع.

يعتبر غلق الهاتف من أفضل الطرق التي تزود سرعة شحن الهاتف، وأكد الخبراء أنه إذا كنت تتطلع إلى دفع الهاتف للشحن لمدة 15 دقيقة قبل مغادرة المنزل، فإن غلق الهاتف بعتبر أفضل حل، تتيح هواتف أندرويد تحديد نوع الاتصال الذي يقوم به عند التوصيل عبر كبل شحن USB.

تشغيل ميزة الشحن

في حالة القيام بالشحن عبر اللابتوب والأجهزة الأخرى، سوف تحتاج إلى تشغيل ميزة الشحن، قم بالتوجه إلى الإعدادات، واضغط على الأجهزة المتصلة، ثم قم بالضغط على تفضيلات USB، في قائمة الخيارات، تأكد من تبديل الجهاز المتصل بالشحن.

استخدام Power bank

إذا كنت بحاجة إلى إعادة شحن الهاتف أثناء النقل فإنه يمكنك استخدام Power bank، والذي بدوره يؤدي إلى خروج نفس التيار مثل مقبس الحائط الذي يشحن بسرعة كبيرة، وفي بعض الأحيانيشحن بسرعة أكثر من ذلك، قم بإزالة غطاء الهاتف أثناء عملية الشحن، وذلك لأن بطارية هواتف أندرويد تشحن بشكل أفضل وأسرع عندما تكون البطارية باردة.