نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي pubg uc عبر ID من الموقع الرسمي للحصول على 40 ألف شدة في المقال التالي
شحن شدات ببجي، من اكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل اعداد كبيرة من لاعبي ببجي هو شحن شدات ببجي، وذلك بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين عن إتاحة رابط الشحن الجديد، وذلك بعد أن تسأل الكثير من اللاعبين عن الموقع الرسمي الخاص بشحن لعبة ببجي موبايل من أجل الحصول على شدات ببجي بطريقة مضمونة خاصة مع انتشار الكثير من المواقع التي تتدعي شحن شدات ببجي ولكنها تخدع اللاعبين لذا يجب الحرص على شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي للعبة
اسعار شدات ببجي
في الوقت الحالي ترفع لعبة ببجي شعار افضل لعبة في الوطن العربي والعالم، ويأتي ذلك بناءًا على نِسب التحميلات الخاصة باللعبة، ومن الجدير بالذكر انه قد تمت اتاحة شحن شدات ببجي من خلال الموقع الالكتروني المخصص للشحن، وذلك بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، بالاضافة إلى ذلك فقد تم الاعان عن الاسعار المحددة الخاصة بالشحن وهي 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.
كيفية شحن شدات ببجي
- انقر على الرابط الجديد المطروح والخاص بشحن الشدات وهو موقع midas buy.
- سجل دخولك إلى الموقع، ويكون ذلك عن طريق ادخال اليوزر نيم بالاضافة إلى الباس ورد في الخانات المخصصة لذلك لإمكانية الدخول إلى الموقع.
- إذا لم يتوافر لديك حساب في الموقع قم بالنقر على انشاء حساب ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها داخل الموقع.
- بعد إتمام الدخول إلى الموقع ستظهر امامك بعض الخيارات، قم بإختيار خدمة “شراء” ضمن المتاح امامك.
- أدخل الآي دي الخاص بك باللغة الانجليزية.
- ثم أدخل العملة المراد الدفع بها.
- ادخل رقم الهاتف الخاص بك.
- سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة.
- بعد ذلك سيتم شحن شدات ببجي موبايل على الحساب الخاص باللاعب معرف ID
- وأخيرا شراء مستلزمات ببجي من المتجر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية شحن شدات ببجي pubg uc عبر ID من الموقع الرسمي للحصول على 40 ألف شدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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