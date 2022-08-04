كيفية شحن شدات ببجي pubg uc عبر ID من الموقع الرسمي للحصول على 40 ألف شدة

شحن شدات ببجي، من اكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل اعداد كبيرة من لاعبي ببجي هو شحن شدات ببجي، وذلك بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين عن إتاحة رابط الشحن الجديد، وذلك بعد أن تسأل الكثير من اللاعبين عن الموقع الرسمي الخاص بشحن لعبة ببجي موبايل من أجل الحصول على شدات ببجي بطريقة مضمونة خاصة مع انتشار الكثير من المواقع التي تتدعي شحن شدات ببجي ولكنها تخدع اللاعبين لذا يجب الحرص على شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي للعبة

اسعار شدات ببجي

في الوقت الحالي ترفع لعبة ببجي شعار افضل لعبة في الوطن العربي والعالم، ويأتي ذلك بناءًا على نِسب التحميلات الخاصة باللعبة، ومن الجدير بالذكر انه قد تمت اتاحة شحن شدات ببجي من خلال الموقع الالكتروني المخصص للشحن، وذلك بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، بالاضافة إلى ذلك فقد تم الاعان عن الاسعار المحددة الخاصة بالشحن وهي 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.

كيفية شحن شدات ببجي