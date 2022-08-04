خمسة ألوان للوسائد تضر النوم فما هي؟يعد النوم من الأمور الضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان. ومع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن تؤثر عدة عوامل على جودة النوم بما في ذلك لون الوسائد، كما يقول أحد خبراء النوم.

من المعروف أن الألوان تؤثر على الحالة النفسية والمزاجية للفرد. وفي هذا السياق، تقول خبيرة النوم كارين يو لصحيفة إكسبريس، إن هناك خمسة ألوان أساسية يجب تجنبها في الوسادة:

- أرجواني

- أحمر

- وردي فاتح

- بني

- رمادي

لماذا يجب تجنب هذه الألوان؟

تقول الخبيرة إنه يجب تجنب اللون الأرجواني أو البنفسجي لأنه "يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإبداع الذي من المرجح أن يوقظك بدلاً من مساعدتك في الحصول على نوم هادئ ليلاً".

وفي الوقت نفسه، يجب تجنب اللون الأحمر لأنه”مرتبط بالإثارة والعاطفة.”

وأضافت الخبيرة: "إذا كانت لديك وسائد حمراء، فمن المحتمل أن تجعلك تشعر بمزيد من القلق والتوتر – وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على نومك".

علاوة على ذلك، يؤثر اللون الوردي الفاتح كذلك على نوم الفرد، لذا من المستحسن تجنبه هو كذلك.

على الرغم من مظهره الباهت نسبيًا، لا ينصح باللون البني، حيث قالت الخبيرة يو إنه يمكن أن يجعل غرفة النوم "غير جذابة في الليل وغير ملهمة في الصباح". كما نصحت كذلك بتجنب اللون الرمادي.

ما هي الألوان التي تساعد على النوم؟

قالت الخبيرة يو أن هناك بعض الألوان التي تساعد على النوم مثل اللون الأزرق أو الخزامى.

في حين أن ألوان الوسائد يمكن أن تلعب دورًا هاما في النوم، إلا أنها ليست العامل المحدد في نوعية النوم.

بدلاً من ذلك، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بإتباع هذه العادات التي يمكن أن تحسن جودة نومك والتي من أبرزها:

- التمسك بالروتين

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

- الذهاب إلى الفراش عندما تكون متعبا فقط

- الحفاظ على درجة حرارة مريحة

- التأكد من أن الغرفة مظلمة

- الحفاظ على الهدوء