سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول العربية

تعتبر شركة أبل الأمريكية من أشهر الشركات العالمية والمحلية في صناعة الهواتف واللاب توب حيث كثيرًا ما تقوم بعمل التحديثات لمنتجات أجهزتها من كل عام ومن ابرز إصداراتها لعام ٢٠٢٢ هاتف ايفون ١٤ برو ماكس الذي صُنع تحت تقنية ومميزات عالية وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم مميزات ايفون ١٤ برو ماكس.

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول العربية

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس

يتميز تلك الهاتف بجودة وتقنية لا مثيل لها كما يتمتع بشكله الجذاب ورونقه اللامع وسوف نعرض خلال السطور الآتية مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس:

اكثر ما يميز هاتف ١٤ برو ماكس أنه يملك شاشة ذات ألوان طبيعية ومتميزة.

يتميز تلك الهاتف بسياسة حماية عالية وذلك عن طريق بصمة الأصبع والوجه.

كما يمكن عمل نمط أو رقم سري للهاتف.

يتميز تلك الهاتف بمعالج iso وهذا ما يجعله أكثر الهواتف سرعة حتى الآن.

كما يملك مساحة متنوعة منها ١٢٨ جيجا بايت ومنها ٢٥٦ جيجا بايت ومنها ٥١٢ ميجا بايت كما أن لديه ذاكرة عشوائية تصل حتى ٨ جيجا بايت وتعتبر تلك المساحة كافية لتحميل الكثير من الألعاب والبرامج المتنوعة.

لا يملك هاتف ١٤ برو ماكس أي حواف خاصة به وهذا ما يجعله أكثر تميزًا عن غيره من الهواتف.

تُصنع حواف الهاتف خصيصًا من الالومنيوم والهاتف نفسه من الزجاج المقاوم لأي خدش خارجي.

عيوب هاتف ١٤ برو ماكس