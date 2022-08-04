نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على gta سان اندرياس للاندرويد بدون كراك أو برامج ومميزات جاتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على gta سان اندرياس ، استكمالاً لحديثنا عن سلسلة جراند ثفت أوتو ففي تلك المقالة سنتحدث عن لعبة gta san andreas حيث أن اللعبة فيها يتخلى كارل جونسون (بطل اللعبة) عن حياته الإجرامية لكن حياته القديمة عادت تطارده مرة أخرى وأرغمته للعودة إلى عاداته القديمة سعيًا وراء حل لغز مقتل والدته، ولذلك ستجد في gta san andreas للاندرويد متعة تصل لساعات طويلة، حيث أن اللعبة بها شخصيات وسيارات جديدة، كما أن بها خريطة من أكبر الخرائط في Grand Theft Auto وللمزيد عن اللعبة وعن تحميل gta san andreas فتابعنا في الفقرة القادمة

الحصول على gta سان اندرياس

في لعبة جاتا سان اندرياس gta لديك أكثر من 100 مهمة لكي تنشغل بهم وتستكملهم. أو يمكن أن تتجول بلا هدف في أنحاء مدينة سان اندرس gta san andreas والبحث عن السيارات والأسلحة والمال. حيث أن اللعبة تقوم في المدينة التي لا تنام وسنستكمل الحصول على gta سان اندرياس.

كما أطلعناكم في المقدمة فإن كارل جونسون (بطل اللعبة) عن حياته الإجرامية لكن حياته القديمة عادت تطارده مرة أخرى. وأرغمته للعودة إلى عاداته القديمة سعيًا وراء حل لغز مقتل والدته. ثم ذهب إلى المدينة التي احتضنته منذ الصغر. وهناك قابل شخصيات من حياته السابقة واستخدمهم في حل اللغز الذي يحيره. لعبة جراند ثفت أوتو من ألعاب العالم المفتوح. والذي يميزها هو إضافة منظور الشخص الثالث. كما أن جاتا سان اندرياس gta san تمنح حرية الاختيار. ما بين اتباع أحداث القصة والبحث عن الأدلة ولقاء الشخصيات. أو أن تستمتع بسرقة السيارات والمال والتعد والهروب من الشرطة.

مهام سان اندرس gta san andreas

لكي تفوز في الحصول على gta سان اندرياس عليك بجمع الأسلحة وسرقة السيارات. بالإضافة إلى الإفلات من الوقوع في قبضة الشرطة أو أفراد العصابات. وجدير بالذكر أنك لو أكملت المهام تباعاً ستجمع لم شمل أفراد عصابة البطل القدماء. بالإضافة إلى استرداد المدينة في لعبة gta san andreas للاندرويد.

كارل جونسون رغم أنه كان مزمع على ترك عالم الإجرام ولكنه الآن يجب أن يسطو على البنوك. كذلك يسرق السيارات ويعتدي على ضباط الشرطة لإكمال المهمات. يمكن لعب اللعبة بالطريقة التي تريد. وهناك إصدارات أخرى من السلسة مثل جراند ثفت أوتو 5 و لعبة Grand Theft Auto: Vice city و لعبة grand theft auto liberty city stories ويمكنك قراءة مقالاتنا السابقة عنهم.

كيفية تنزيل سان اندرس gta san andreas

نقوم بالبحث عن الحصول على gta سان اندرياس عن طريق كتابة اسم اللعبة وبعدها نحمل اللعبة من خلال موقع روكستار جيمز.

ثم ندفع عن طريق بطاقة الائتمان. ويختلف سعر تحميل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد من دولة لأخرى حيث أن تحميل gta sn سعرها تقريباً 30 ريال سعودي.