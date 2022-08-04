طريقة شحن شدات ببجي بدون بطاقة بنكية ولا كروت اشحن الآن UC Pubg

شحن شدات ببجي هي من أكثر الأمور التي تنال إعجاب واستحواذ لاعبي ببجي وذلك نظرا للمميزات الرائعة التي يحصلون عليها بعد شحن الشدات إلى حسابهم، ولكن تواجه الكثير من اللاعبين مشاكل في الشحن بسبب كونهم لا يعرفون الطريقة التي يشحنون من خلالها، حيث أن فئة اللاعبين صغار السن بالطبع لا يمتلكون بطاقات بنكية يمكنهم الشحن من خلالها، حتى أنهم قد لا يعرفون وسطاء يقومون بالشحن لهم نيابة عنهم، وربما لا يثقون بهم، ولذلك سنتعرف على أبرز طريقة يمكنك شحن شدات ببجي من خلالها وسنتعرف كذلك على المميزات والعيوب.

طريقة شحن شدات ببجي بدون بطاقة بنكية

مميزات هذه الطريقة أنها لن تتطلب منك أي مجهود أو أن يكون لديك حساب بنكي وبطاقة بنكية، فكل ما عليك هو أن تمتلك خط موبايل على هاتفك، وقبل البدء في شرح الطريقة يجب أن تتبع الخطوات التالية:

أولا ادخل على حسابك في ببجي وانسخ رقم الحساب أو الـ ID الخاص بك أو احفظه أيا كان الأسهل لك. ثانيا ابحث عن موقع midasbuy في محرك البحث المفضل لديك وادخل عليه. أنشئ حسابا في الموقع. ابحث مرة اخرى في محرك البحث عن كلمة midasbuy shop وذلك للدخول إلى صفحة الشراء مباشرة إذا لم تستطع العثور عليها من داخل الموقع. بعد الدخول إلى الصفحة المنشودة سيتطلب منك إدخال رقم الآيدي كما أسلفنا الذكر أدخله وقم بالتأكيد حيث من المقرر أن يظهر اسمك في اللعبة أمامك على الموقع. اختر وسيلة الدفع Pay by mobile. اختر عدد الشدات الذي تنوي شراءه حيث موضح العدد الذي يمكنك ان تشحنه وسعره بالأسفل. اضغط ادفع الآن. سيتم تحويلك إلى صفحة الدفع وهنا يجب أن تكون إما عميل أورانج أو عميل اتصالات “بالنسبة للمصريين” وتختلف الشركات بحسب كل دولة. يجب ان تشحن الرصيد في هاتفك قبل البدء في تنفيذ تلك الخطوات بالفعل حيث سيتم خصم القيمة الموضحة فور تأكيد العملية. اخيرا بعم عملية التأكيد سيصل الرصيد إلى حسابك مباشرة في لعبة ببجي.

عيوب شحن شدات ببجي من الموبايل

بعض العيوب ستواجهك عند استخدام هذه الطريقة في شحن شدات ببجي وهي كالآتي: