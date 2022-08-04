نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مدة حظر السناب الدائم؟ وماسبب حظر السناب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف اليوم من خلال مقالنا على كم مدة حظر السناب الدائم؟ وهل يمكن فك هذا الحظر أم لا يمكن؟ وما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حظرك على سناب شات، كل هذا وأكثر سوف تجده في مقالنا الذي أعددناه خصيصاً لك، فإذا كنت من عشاق سناب شات وتواجه به بعض المشكلات فسوف تجد الحلول المناسبة لكي ما تريده على موقعنا فقط.

كم مدة حظر السناب الدائم؟

عليك أن تعرف أنه لا يوجد مدة محددة للحظر الدائم على سناب شات، وإنه يتم عمل الحظر ولا يمكن إزالته مرة أخرى إلا عندما تتواصل مع فريق الدعم الخاص بسناب شات، وفي حينها سوف يخبرونك عن الأسباب التي قمت بفعلها وأدت إلى الحظر، وعندها سوف تخبرهم أن لن تكرر هذه الأفعال مرة أخرى وسوف يتم رفع الحظر بعدها، وفي أثناء أخرى من الممكن ألا يتم رفع الحظر مرة أخرى إذا كانت الأسباب تستدعي ذلك.

نصائح لتجنب حظر سناب شات

من الممكن أنك تقوم ببعض الأفعال الخاطئة أو الأفعال التي لا توافق عليها سياسة سناب شات مما يؤدي إلى عمل حظر دائم لك، ولذلك فإننا سوف نعرض عليك مجموعة من النصائح التي عليك أن تتبعها من أجل تجنب الحظر مرة أخرى، وهي تكون كالتالي:

عليك أن تتجنب استخدام التطبيقات المعدلة لتطبيق سناب شات أو التطبيقات المشابهة له، وذلك مثل تطبيق SnapTools أو تطبيق SnapPlus.

عليك أن تتجنب الاتصال بالإنترنت من خلال خاصية VPN الوهمية، والتي سوف تعرضك للخطر من قِبل سناب شات.

عليك ألا تقوم بإضافة عدد كبير من الأصدقاء على سناب شات على دفعة واحدة لأن هذا الفعل من الممكن أن يسبب مشكلة في التطبيق إليك وتؤدي إلى الحظر.

كانت هذه الإجابة المفيدة على سؤال كم مدة حظر السناب الدائم؟ ولم نكتفي بتقديم الإجابة فقط، بل عملنا على تقديم مجموعة من النصائح الهامة التي إذا اتبعتها تأكد بأنك لن تتعرض إلى الحظر مرة أخرى على تطبيق سناب شات.