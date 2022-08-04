سألني أكثر من شخص كيف استرجع سنابي عن طريق رقم الجوال؟ لأنه من الممكن أن تحدث أي مشكلة تؤدي إلى فقدان حسابك، وذلك مثل نسيان كلمة المرور أو فقدان الهاتف بأكمله أو غيره، لذلك من الممكن أن تجد صعوبة في استرجاع حسابك، ولكن نحن اليوم سنقضي على هذه المشكلة ونوضح لك كيف تقوم باسترجاع حسابك وبطريقة ببسيطة.

كيف استرجع سنابي عن طريق رقم الجوال؟

لكي تتمكن من استرجاع حسابك عليك أن تفهم جميع التعليمات التي سوف نذكرها لك وتمشي معها خطوة بخطوة حتى تنجح مهمة الاسترجاع، وهذه التعليمات تكون:

في أول خطوة عليك أن تذهب إلى موقع سناب شات من أجل أن تقوم بتسجيل الدخول.

بالطبع أنت لا تتذكر كلمة المرور الخاصة بك، ولذلك في الخطوة الثانية عليك أن تضغط على “هل نسيت كلمة السر” أو استرجاع الرقم السري.

في الخطوة التالية سوف يُطلب منك كتابة رقم الهاتف الخاص بك، ويجب بعد كتابته التأكد من أنه صحيح.

يتم بعد ذلك إرسال كود التحقق في رسالة نصية على رقم الهاتف الذي قمت بكتابته.

سيُطلب منك بعدها كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله في الخانة المخصصة له، أو من الممكن أن يتم كتابته بشكل تلقائي.

قم بالضغط على كلمة متابعة في الخطوة التالية من أجل استكمال الخطوات.

في الخطوة التي تليها سوف تقوم بعمل كلمة مرور جديدة وأنت الذي ستقوم بكتابتها طبقا للشروط المكتوبة أمامك.

اضغط بعدها على كلمة متابعة.

سيتم كتابة كلمة المرور التي اختارتها مرة أخرى من أجل التأكيد.

وبعد ذلك ستجد أنه تم استرجاع حسابك بكل سهولة فقط من خلال استخدام رقم هاتفك، ويمكنك كتابة كلمة المرور في ملاحظات الهاتف لديك تحسباً لنسيانها مرة أخرى.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون عرضنا عليك خطوات متكاملة إجابةً على سؤالك كيف استرجع سنابي عن طريق رقم الجوال؟ وعندما تقوم بتطبيق هذه التعليمات بطريقة صحيحة سيتم فتح حسابك بكل سهولة ودون تأخير، ونتمنى أن نكون استطعنا إفادتك اليوم.