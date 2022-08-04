نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات أحداث GTA 6 الجديدة وكيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 وموعد إصدارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات أحداث GTA 6 الجديدة ، تستعد شركة ألعاب الفيديو ROCK STAR GAME لإطلاق نسختها المقبلة لعبة Grand Theft Auto 6. وذلك بعد أن تم الحصول على شهرة كبيرة من النسخ السابقة مثل جاتا 5 وجراند ثفت أوتو سان أندرياس. وكذلك إصدار فايس سيتي. وليبتري سيتي ستوريز. حيث قررت روكستار بعمل تطوير كبير في أحداث اللعبة الجديدة كما وعملت على وضع جرافيك جديدة وخيالي. واليوم سوف نستعرض لكم أهم تسريبات جراند ثفت أوتو 6 الجديدة. كما سنتعرف أيضا على كيفية تحميلها وموعد نزول اللعبة رسميا وكذلك الأجهزة التي ستتمتع بعمل تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 فتابعوا معي التالي.

تسريبات أحداث GTA 6 الجديدة

أهم تسريبات جراند ثفت أوتو 6 الجديدة هي اللعب المفتوح بدون قيود بالمهام. كما يمكن الدخول أيضا في مهام اللعبة. وهي مهام عبارة عن مهام سرقة وسطو وحرب عصابات في منتصف المدينة التي ستقام عليها الأحداث. حيث أن لعبة Grand Theft Auto 6 سوف تقوم أحداثها على مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وكذلك مدينة ميامي التي تقع في فلوريدا. وهناك بعض الأحاديث بأن اللعبة ستتضمن جزر الكاريبي لأول مرة في تاريخ روكستار.

ومن ضمن تسريبات أحداث GTA 6 الجديدة أنها ستكون في عصر الثمانينات الماضي من حيث شكل المباني والأسلحة وكذلك السيارات وملابس الأبطال. وكذلك شكلهم في الطبيعة ولأول مرة الذي يلعب دور البطولة هي واحدة من النساء والبطولة الأخرى لرجل. مما أثار جدا معجبين لعبة Grand Theft Auto 6 ونحن ننتظر الأيام المقبلة حتى يتم تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 6 رسميا حتى نتأكد من هذه المعلومات.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6

أيضا تسريبات أحداث GTA 6 الجديدة عن طريق التحميل حيث حتى الآن ستكون طريقة التحميل مثل طريقة جاتا 5 السابقة. حيث من خلال التالي يتمكن المستخدم من تحميلها في موعد نزولها.

يجب الدخول من الكمبيوتر على محرك بحث جوجل والبحث عن روكستار.

ثم عمل ربط بين حساب جوجل بحساب روكستار.

كذلك يتم البحث عن تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 .

. وفي عدة ثوان سوف يتم إظهار اللعبة في نتيجة الموقع الأولى ويجب النقر عليها.

ثم دفع قيمة اللعبة والتي حتى الآن لم يتم تقديرها من روكستار.

بعد الدفع سوف تتم عملية التحميل تلقائيا ويجب توصيل جهاز الإكس بوكس أو البلاي ستيشن 5 بالكمبيوتر للحصول على اللعبة وتثبيتها على هذه الأجهزة. ويجب ملاحظة أن اللعبة لا تعمل على الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.

تسريبات أحداث GTA 6 الجديدة وموعد نزولها

تسريبات جراند ثفت أوتو 6 الجديدة حول الموعد الرسمي. حيث من المقرر تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 6 العام الماضي تحديدا في أواخر عام 2021. ولكن تطوير اللعبة يحتاج إلى وقت أطول لعمل نسخة جديدة خرافية ليتمتع بها جميع مستخدمي اللعبة. ومتوقع نزول اللعبة وإمكانية تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 سيكون في وقت مقبل تحديدا أول ثلاثة أشهر من العام الجديد 2023. حيث سيتم تجربة اللعبة على أجهزة البلاي ستيشن والإكس بوكس الذي تم ذكرها.

وهنا قد وصلنا لنهاية معلوماتنا حول تسريبات أحداث GTA 6 الجديدة ووصلنا أيضا لنهاية تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 كما تعرفنا على الأجهزة التي سيتيح لها تشغيل اللعبة وموعد نزولها المتوقع. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.