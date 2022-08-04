إننا جئنا اليوم لكي نجيب على سؤال قد تساءل عنه الكثيرون، وهو كيف اتصل على الدعم الفني سناب؟ لأنه وارد جدا أن تحدث لك مشكلة في تطبيق سناب شات ولا تتمكن من حلها، وفي هذه الحالة الاتصال بالدعم الفني هو الحل المناسب لك من أجل حل المشكلة، وفي هذا المقال سوف نعرض لك كيف يمكنك أن تتواصل مع الدعم وما هي أهم الخطوات اللازمة لذلك.

كيف اتصل على الدعم الفني سناب؟

هناك مجموعة من الخطوات التي عليك أن تقوم بتطبيقها بشكل صحيح من أجل أن تتمكن من التواصل مع خدمة الدعم الفني، وبعد التواصل يمكنك إبلاغهم بالمشكلة التي حدثت لك وهم سوف يحلونها لك في أسرع وقت، وهذه الخطوات تكون:

أول خطوة تقوم بها هي الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالدعم الفني من خلال تطبيق سناب شات نفسه.

سوف تجد بعدها مجموعة من الخيارات، يمكنك أن تختار من بينهم كلمة “الدعم” الموجودة في الأعلى.

سيظهر أمامكم بعدها نافذة الدعم، وهي التي تتيح لك إمكانية عرض مشكلتك التي تعاني منها في التطبيق من أجل القيام بحلها.

قم بكتابة “المساعدة والدعم” في المكان المخصص لها.

ستظهر لك بعدها مجموعة من الخدمات وعليك أن تختار الخدمة التي تريد الدعم الفني بها.

بعد تعريفهم على نوع مشكلتك يمكنك بعدها أن تنتقل إلى صفحة إدخال البيانات الشخصية من أجل

تعريفهم ببياناتك وكل المعلومات عنك، والتي تكون:

كتابة اسم المستخدم.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

كتابة رقم الهاتف ويجب التأكد من أنه صحيح.

كل التفاصيل المطلوبة عن الجهاز الذي يستخدمه المستخدم.

كتابة التاريخ الذي ظهرت به هذه المشكلة.

إذا كان هناك معلومات إضافية فيمكنك كتابتها للتمكن من حل المشكلة بأفضل شكل ممكن.

الضغط على كلمة “إرسال” وبعدها سوف يرسل إليك فريق الدعم في رسالة الطريقة الأمثل لحل مشكلتك.

وبذلك وفي نهاية مقالنا اليوم نكون استطعنا الإجابة على سؤالك وهو كيف اتصل على الدعم الفني سناب؟ وبعد تنفيذ الخطوات التي ذكرناها لك سوف تنتهي مشكلتك تماماً؛ بينما إذا حدث أي مشكلة أخرى في وقت آخر يمكنك تطبيق نفس هذه الخطوات باختلاف تفاصيل المشكلة فقط.