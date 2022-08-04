نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيس 2022 موبايل الموسم الثاني وموعد إصداره رسميا efootball 2022 mobile season 2 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة ينتظرون بشدة تحديث بيس 2022 موبايل الموسم الثاني. كما ينتظرون الكثير والكثير في هذا التحديث. وأوضحت شركة كونامي اليابانية المسئولة عن تطوير اللعبة منذ نشأتها حيث أوضحت بأن اللعبة في حالة تطوير الآن. ولكن يمكن استخدامها بشكل سلس بدون مشاكل. كما أوضحت بأن هناك تعديلات كبيرة في efootball 2022 mobile season 2. وذلك بعد وقوع ترتيب لعبة بيس 2022 في جوجل بلاي بسبب الأخطاء التي تم ظهرت مع استخدام اللعبة. واليوم سوف نتعرف سويا على كيفية تحميل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني وكذلك موعد الإصدار الرسمي الذي حددته شركة كونامي وذلك من خلال السطور القليلة المقبلة.

تحديث بيس 2022 موبايل الموسم الثاني

دعونا نتحدث قليلا عن مشاكل اللعبة التي ظهرت منذ إطلاقها. حيث طرحت كونامي تنزيل إي فوتبول 2022 موبايل في يوم 2 من يونيو الماضي 2022. وذلك بعد عدة تأجيلات وأخبار وإشاعات حول نزول اللعبة منذ نوفمبر 2021. حيث صدرت كونامي تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الحالي وبها عدة مشاكل في نظام اللعب. وأولها التحكم في أزرار الدفاع وعدم تغيير إشارة اللاعب التلقائية في حالة الهجوم المرتد على فريق المستخدم. مما أثار غضب مستخدمي اللعبة وتم تقييم اللعبة أقل من 3 نجوم في جوجل بلاي بدلا من 4.5 نجوم.

فأرسلت كونامي إشعار حول هذه المشاكل بأنها سوف يتم حلها في efootball 2022 mobile season 2 بالكامل وذلك تدريجيا. حيث كل يوم خميس في موعد التحديث الأسبوعي يتم حل مشكلة ظهرت مسبقا في اللعبة. وبالفعل تم حل مشكلة أزار التحكم وأضافت كونامي أزرار جديدة للتحكم في اللعبة وأصبحت أكثر سهولة في التحكم. وهناك الكثير حول تحديث بيس 2022 موبايل الموسم الثاني سوف تتحدث عنه كونامي في الفترة المقبلة.

طريقة تحديث efootball 2022 mobile season 2

تحميل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني سيكون سهلا وله طريقتين للاندرويد ويجب قراءة الخطوات التالية للتنزيل.

الطريقة الأولى هي الدخول على الموسم الحالي وسوف يظهر إشعار في منتصف الشاشة يجب النقر علي كلمة update. كما سيتم تحويل المستخدم تلقائيا إلى جوجل بلاي وسيتم تحديث بيس 2022 موبايل الموسم الثاني في عدة دقائق.

في عدة دقائق. والطريقة الثانية هي الدخول مباشرة إلى جوجل بلاي والبحث عن تحديث efootball 2022 mobile season 2 كما سيتم ظهروها في النتيجة الأولى ويجب النقر عليها ثم الضغط على مربع update.

موعد تحميل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني

حتى الآن تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني تحت التطوير وتعمل كونامي تدريجيا كل أسبوع على تحديث جديد في اللعبة بنزول أحداث جديدة وبكجات ليجندري جديدة. ولكن هناك الكثير والكثير في التحديث المقبل حيث سيصدر من كونامي يوم الحادي عشر من أغسطس الجاري 2022. وتم تأكيد هذا الخبر عن طريق صفحة كونامي الرسمية على تويتر. وسوف يتم تحميل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني في هذا اليوم رسميا مع الكثير من الأحداث الأسطورية والجديدة.

NOTICE : Season 2 Underway . Hope you all are enjoying this all new eFootball 2022 . Season 2 is now underway, and the theme for this Season is "European Leagues Highlights- Clubs, Team Playstyles, and Prime Players-".#eFootball2022 #PESMobile2022 #efootball2022mobile pic.twitter.com/PvLcW1ky4l — eFootball 2022 (@eFootballMobiIe) NOTICE : Season 2 Underway .



Hope you all are enjoying this all new eFootball 2022 . Season 2 is now underway, and the theme for this Season is "European Leagues Highlights- Clubs, Team Playstyles, and Prime Players-".#eFootball2022 #PESMobile2022 #efootball2022mobile pic.twitter.com/PvLcW1ky4l — eFootball 2022 (@eFootballMobiIe) June 17, 2022

والآن أعزائي مستخدمي اللعبة لقد تعرفنا سويا على كيفية تحديث بيس 2022 موبايل الموسم الثاني كما تعرفنا على موعد إصداره رسميا. نتمنى لكم المزيد من الاستمتاع كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.