انت الان تتابع خبر مراجعة هاتف Xiaomi 12S Ultra.. شاومي تهز عرش سامسونج بهاتفها المتكامل الجديد ..اليكم مواصفاته الحديثة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاتف Xioami 12S Ultra يمكن بإعتباره بسهولة واحدة من أفضل الكاميرات المتاحة في السوق، وخارج مجال التصوير، يعتبر الهاتف مثالياً أيضاً بفضل الشاشة، وأداء الشريحة الجديدة، ومكبرات صوت رائعة، وعمر بطارية جيد. لا يضر أن كل هذا تم تعبئته في جسم أنيق المظهر وجريء. ومع ذلك، وجدنا بعض العثرات في نظام الكاميرا ولكن جميعها أخطاء بسيطة لا تؤثر على التجربة العامة للهاتف.

نقلت شاومي المنافسة هذا العام إلى مستوىً جديدٍ تماماً، لتخبر سامسونج أنها المنافس الجديد لها في سوق الهواتف الرائدة بعد التراجع الكبير لأجهزة هواوي في السنتين الماضيتين، وأنه سيتوجب على المستخدمين التفكير مليًا قبل أخذ القرار باقتناء أحد أجهزة Galaxy الرائدة، فهاتف Xiaomi 12S Ultra يتحدى هذه المراجعة هي نتيجة بحث مكثف عن هاتف Xiaomi 12S Ultra قمنا فيه بتجميع كل المعلومات اللازمة لنتمكن من استعراض الهاتف بشكل مفصل لك. تصميم هاتف Xiaomi 12S Ultra الأبعاد : 163.2×75×9.1 مليمتر. الوزن : 225 جرام. مقاومة الماء والغبار يأتي هاتف Xiaomi 12S Ultra بتصميم مثير للاهتمام، فبدلًا من الزجاج الخلفي اللامع أو المغبَر، يمتلك الزجاج الخلفي المنحدر على الجوانب ملمسًا جلديًا ناعمًا يشابه ملمس مقبض كاميرات DSLR الاحترافية وهذا ما لا نراه عادةً في الهواتف الذكية.

يمنح هذا التصميم الهاتف ملمسًا ناعمًا ومنظرًا فخمًا إضافيًا، ويجعل استخدامه أكثر أماناً كونه لا يسمح له بالانزلاق من راحة اليد في أثناء الاستخدام. وكأي هاتفٍ رائدٍ آخر في السوق، يدعم هاتف Xiaomi 12S Ultra معيار IP68، ما يعني أنه مقاومٌ للغمر في المياه حتى عمق 1.5 متر ولمدة نصف ساعة. أما الزجاج الأمامي فهو من نوع Gorilla Glass victus هذه المرة، ما يؤَمّن المزيد من الحماية لشاشة الهاتف ويجعلها أكثر مقاومة للصدمات.

شاشة هاتف Xiaomi 12S Ultra : LTPO2 AMOLED بقياس 6.73" وأبعاد 20:9 ونسبة استحواذ ~89.0%. الدقة : 1440×3200 (كثافة بيكسلات 522ppi). التردد: 120 هرتز (قابل للتكيّف). الحماية: Corning Gorilla Glass Victus. التقنيات المدعومة: HDR10+ و Dolby Vision. يستخدم هاتف Xiaomi 12S Ultra شاشة Samsung E5 LTPO بدقة WQHD+ ما يمنحها كثافة بيكسلات عالية جدًا تقدر بـ 522 بيكسل في الإنش الواحد. الشاشة من نوع LTPO2 AMOLED التي تؤمن معدل تحديثٍ ديناميكي يتراوح بين 1 إلى 120 هيرتز ما يساعد في تدعم الشاشة معدل التحديث السريع، ما يجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة ومتعة. تدعم الشاشة أيضًا معدل التحديث المتغير كونها من نوع LTPO، ما يعني أن معدل التحديث يمكن أن يتراوح بين 1 هيرتز إلى 10 هيرتز تبعًا لدرجة الإضاءة عند استخدام الهاتف للقراءة أو عندما تتوقف عن لمس الشاشة، بينما يعود معدل التحديث إلى 120 هيرتز مباشرةً عند لمس الشاشة أو عند استخدامك للهاتف بشكلٍ مستمر.

من الجدير بالذكر أن الشركة تترك للمستخدمين حرية اختيار معدل التحديث الأعظمي وضبطه إلى 60 أو 90 أو 120 هيرتز. أداء هاتف Xiaomi 12S Ultra Snapdragon 8+ Gen 1 (بدقة تصنيع 4 نانومتر) يعاني الهاتف من مشكلة الاختناق الحراري عند ارتفاع درجة حرارته بعد جلسة لعبٍ طويلة، ما يسبب تراجع أداء المعالج للمحافظة على حرارة الهاتف ضمن حدودها الطبيعية.

بكل الأحوال، تعاني جميع الهواتف الذكية الأخرى حتى تلك المخصصة للألعاب من هذه المشكلة، إلا أنه يمكن تفادي تأثيرها الكبير عبر خفض دقة رسوميات الألعاب قليلًا. أما إذا كنت تخطط لقضاء وقتٍ طويلٍ في استخدام الهاتف للعب على أعلى دقة رسومياتٍ وأعلى معدل تحديث، فربما يجدر بك التفكير مليًا في اقتناء هاتفٍ مخصص للألعاب مع مروحة تبريدٍ.

: 32 م.ب عريض الزاوية مع فتحة عدسة f/2.5 مع دعم HDR ووضع تصوير بانوراما. وصلنا وأخيرًا إلى الجزء الخاص بالكاميرات، فعلى الرغم من الميزات العديدة والمواصفات العالية التي تجذب الانتباه والتي تجعل من هاتف Xiaomi 12S Ultra هاتفًأ رائدًا على جميع المقاييس، إلا أن تصميم الكاميرات الخلفية الصارخ، والعتاد الجديد الذي حصلت عليه، وأيضًا الجلبة الكبيرة التي أثارتها شاومي حول الحساس الجديد جعلت الأضواء كلها مسلطة على الكاميرات الخلفية.

اللاعب الأساسي هنا هو حساس IMX989 الجديد الذي قالت شاومي إنها دفعت 15 مليون دولار لشركة سوني بهدف تطويره. يأتي الحساس بقياس 1 إنش، ويعد ضخمًا مقارنةً مع الحساسات العادية المستخدمة في الهواتف الذكية، لكن من الجدير بالذكر أن قياس الحساس في الحقيقة لا يبلغ 1 إنش (25.4mm)، بل هي طريقة قياسٍ قديمةٍ يمكنك معرفة المزيد عنها في فيديو اليوتيوبر الشهير على جميع الأحوال، فالحساس الجديد ذو 50 ميجا بيكسل هو واحدٌ من أكبر الحساسات الموجودة في الهواتف الذكية حاليًا.

لكن ما فائدة الحجم الكبير للحساس؟ أوليس من الأفضل زيادة الدقة عوضًا عن الحجم كجعله بدقة 108 ميجا بيكسل مثل كاميرا هاتف Galaxy S22 Ultra؟

يتألف حساس الكاميرات من عشرات الملايين من الحساسات الأصغر حجمًا تسمى البيكسلات، فإذا كان لدينا حساسٌ بدقة 50 ميجا بيكسل، يعني ذلك أن الحساس مكونٌ من 50 مليون حساسٍ صغيرٍ جدًا تتحسس الضوء الوارد إليها لتنتج الصورة التي تراها على هاتفك. وكلما ازداد عدد البيكسلات تزداد دقة الصورة والتفاصيل التي يقدر الحساس على التقاطها كنتيجةٍ لذلك.

تكمن المشكلة في أنه مع ازدياد عدد البيكسلات، توجّب على المصنعين تصغير حجمها أكثر ليصبحوا قادرين على وضعها ضمن المساحة نفسها، وهنا تكمن المشكلة، فكلما صغر حجم البيكسل الواحد، قلت كمية الضوء التي يستقبلها وبالتالي تنقص كفاءته. في المقابل، كلما ازداد حجم الحساس الكُلّي، يزداد حجم البيكسلات، ما يمكنها من استقبال كميةٍ أكبر من الضوء.

منحت الشركة هاتفها الجديد معالجين ثانويين آخرين هما Surge G1 وSurge P1 المصممين خصيصًا من قبل شاومي لإدارة البطارية وإدارة الشحن، من شأنهما زيادة عمر البطارية وتقليل الوقت التي تحتاجه البطارية للتزود بالطاقة، والنتيجة مرضيةٌ فعلًا.

استطاع الهاتف النجاة لآخر اليوم تحت الاستخدام اليومي الكثيف الذي يتضمن التقاط الكثير من الصور وتسجيل الفيديو لوقتٍ طويل نسبيًا على أعلى دقةٍ للشاشة وأعلى معدل تحديث. وصل زمن تشغيل الشاشة إلى ست ساعاتٍ ونصف، وهو رقمٌ لم يستطع أي هاتف أندرويد آخر يمتلك شاشةً بدقة WQHD+ وبمعدل تحديث 120 هيرتز من الوصول إليه