اعرف المميزات عند تشغيل هاتفك وضع الطيران، ميزة وضع الطيران المتواجدة داجل جميع أنظمة الهواتف المحمولة سواء الأندرويد أو التي تعمل بنظام الأيفون الأي أو إس وهي موجودة في الأساس لقطع الإتصال عن الهاتف في حالة ذهابك في رحلة بإستخدام الطائرة وتقوم هذه الميزة أو الخاصية بقطع الإتصال عن الهاتف وعدم تلقي أي مكالمات خارجية أو القيام بأي مكالمات مع توقف كامل لجميع تطبيقات الهاتف التي تتطلب وجود إتصال بالإنترنت ولا يمكن التواصل مع أي شبكة من شبكات الواي فاي ولا يمكن إستخدام البلوتوث أو إستخدام محدد المواقع الجي بي إس وذلك حتى لا تؤثر موجات الهاتف المحمول على الأجهزة الحيوية للطائرة وإحداث خلل بها ولذلك يتوجب عليك تفعيل ميزة وضع الطيران بمجرد صعودك إلى الطائرة.

وعلى الرغم أن الأن يسمح في بعض الطائرات الحديثة التابعة للولايات المتحدة للركاب بإستخدام الواي فاي أثناء الرحلة فيجب عليك تفعيل ميزة وضع الطيران إلى أن يسمح طاقم الطائرة بغير ذلك في أوقات محددة على حسب تعليمات طاقم الطائرة وعلى الرغم أن خاصية وضع الطيران تجعل الهاتف غير متصل بالعالم الخارجي ولكنه يظل يعمل فيمكنك إستخدام الكاميرا أثناء رحلة الطائرة أو أن تتسلى بالألعاب الموجودة بالهاتف أو مشاهدة فيلم أو برنامج تم تنزيله من قبل على الهاتف وعلى الرغم من فوائد خاصية وضع الطيران إلا أن من أكثر عيوبها أنها تقوم بتعطيل خاصية البحث عن الهاتف كما أن الهاتف يأخذ بعض الوقت لإسترجاع برامجه ونظامه عند إلغاء خاصية وضع الطيران.

فوائد خاصية وضع الطيران في الهواتف النقالة الذكية: