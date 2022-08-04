نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود معرفة رقم فودافون وأورنج واتصالات الخاص بي مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما يتعرض الكثير من مستخدمي الهواتف إلى عدم تذكر رقم الخط الخاص بهم، لكن شركات الهواتف قد قدمت خدمات مميزة تجعل العملاء يتمكنون من معرفة الرقم بشكل سريع، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كود معرفة رقم فودافون واتصالات وكذلك أورانج، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال. كود معرفة رقم فودافون إليكم الخطوات الخاصة لمعرفة رقم فودافون بالشكل الآتي: أولًا يقوم المستخدم بإدخال ذلك الكود على هاتفه من جهة اليسار إلى اليمين، #878*.

وبعد ذلك يقوم المستخدم بالنقر على الزر الخاص بالاتصال الظاهر أمامه.

وفي غضون ثواني سيتم عرض الرقم الخاص بشريحة فودافون على الفور. كود معرفة رقم أورانج إليكم الخطوات الخاصة لمعرفة رقم أورانج بالشكل الآتي: يقوم المستخدم في بداية الأمر بإدخال ذلك الكود: *119#.

ومن بعدها يقوم بالنقر على زر الاتصال بالكود.

ثم يظهر أمامه رقم أورانج على الفور، وذلك في حال إدخاله للكود بشكل صحيح. كود معرفة رقم اتصالات إليكم الخطوات الخاصة لمعرفة رقم اتصالات بالصورة الآتية: تتمثل أولى الخطوات بالذهاب إلى قائمة الاتصال، ويتم إدخال ذلك الكود: *688#.

ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر الاتصال، وسيتم عرض رقم شريحة اتصالات على الفور. طريقة أخرى لمعرفة رقم الهاتف يستطيع المستخدم أن يتعرف على رقم شريحته من خلال إعدادات الجهاز الأندرويد، وإليكم خطوات تلك الطريقة بالشكل الآتي: أولًا يقوم بالنقر على أيقونة الإعدادات، والذهاب إلى حالة الهاتف.

وسيتم ظهور كافة البيانات الخاصة بالجهاز، فسيتم عرض رقم الشريحة أسفل أيقونة رقم هاتفي الظاهرة أمام المستخدم بالصفحة.

لكن يجب الانتباه إلى أن تلك الطريقة لا تنجح مع بعض الأجهزة، لذلك لا يتم الاعتماد عليها بشكل كبير. وفي الختام نكون قد سردنا لكم كود معرفة رقم فودافون وأورانج واتصالات، فيجب أن ينتبه كل مستخدم أنه في حالة استعماله لأكثر من شريحة، فيجب عليه أن يقوم باستعمال الشريحة الذي يريد الاستعلام عن رقمها من خلال إدخال الكود المخصص لها، فذلك الخطأ دائمًا ما يقع فيه الكثير من الناس، لذلك يجب الانتباه إليه.

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