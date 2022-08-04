نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هواوي y9 – وماهي أبرز مميزات Huawei Y9 في المقال التالي
يتساءل البعض عن مواصفات وسعر هواوي y9 باعتباره إحدى الإصدارات المميزة الخاصة بشركة هواوي العالمية والذي تم إصداره عام 2018، نال هذا الهاتف شهرة واسعة لأنه مزود بأربعة كاميرات عالية الجودة وشاشة كبيرة وتصميم أنيق متميز عصري مواكبًا للتطور لذا وجب التنويه عن إمكانيات هذا الهاتف بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.
مواصفات وسعر هواوي y9
قامت شركة هواوي بإصدار هذا الهاتف من فئة y التي حققت نجاحًا باهرًا في الأسواق العالمية، تم طرح هذا الهاتف بألوان شبابية عصرية تواكب العصر، يتمتع هذا الهاتف بالعديد من المواصفات والإمكانيات، وهي كالتالي:
- أتاح الهاتف إمكانية استخدام شريحتين اتصال.
- يدعم الهاتف الجيل الرابع إضافة إلى دعم جميع الشبكات الأخرى.
- التصميم الخارجي للجهاز يشبه إلى حد كبير هاتف نوفا 3، ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك بطبقة دهان لامع مع انحناءات في أجزاء الظهر.
- شاشة كبيرة يصل حجمها إلى 6.5 إنش وهي الأكبر على الإطلاق في سلسلة هواتف y.
- نوع الشاشة هو IPS LCD بدقة عالية تصل إلى 1080*2340، تشغل الشاشة حوالي 90% من حجم الهاتف.
- معالج ثماني النواة يدعم الذكاء الاصطناعي.
- يحتوي الهاتف على أربعة كاميرات كالتالي: كاميرا أمامية مزدوجة تأتي الأولى منها بدقة 16 ميجا بكسل والثانية بدقة 2 ميجا بكسل، كاميرا خلفية مزدوجة تأتي الأولى منها بدقة 13 ميجا بكسل والثانية بدقة 2 ميجا بكسل.
- الهاتف يدعم البلوتوث والواي فاي وتحديد الموقع إضافة إلى مستشعرات البصمة الخلفي كما يدعم الهاتف خاصية Face Unlock.
- سعة البطارية تقدر بحوالي 4000 ملي أمبير.
- يدعم تصوير الفيديو بدقة عالية بجودة FHD.
- الهاتف مزود بمساحة تخزينية تصل إلى 64 جيجا إضافة إلى 4 جيجا داخلية مع إمكانية إضافة كارت ميموري خارجي بسعة تصل إلى 400 جيجا بايت.
ما هو سعر تليفون هواوي Y9؟
- يختلف سعره من مكان لآخر حيث بلغ سعره في المملكة العربية السعودية حوالي 1510 ريال سعودي بينما وصل سعره في مصر إلى 3000 جنيه مصري.
وبهذا يكون قد تم التعرف على مواصفات وسعر هواوي y9 مع توضيح كافة الإمكانيات والمواصفات التي يتمتع بها هذا الإصدار المتميز وعرض مميزاته الكثيرة مع ذكر سعر الهاتف في مصر والمملكة العربية السعودية حيث يختلف سعره من مكان لآخر.
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