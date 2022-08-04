سعر iPhone 14 Pro Max هل سيأتي بنفس سعر iPhone 13 ؟ أخبار جديدة سعر ايفون 14

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عمر شويل - جدة سعر iPhone 14 Pro Max هل سيأتي بنفس سعر iPhone 13 ؟ منذ أن صرحت شركة أبل عن إصدار هاتف iPhone 14 Pro Max وبدأت التوقعات والتسريبات، وهناك الكثير من التوقعات ولكن السؤال الأهم الذي طرحة جميع محبي ايفون ماهو ايفون برو ماكس 14 وإلى الآن لا يوجد خبر مؤكد، ولكن هناك توقع جديد يقول بأنه سوف يأتي بنفس سعر iPhone 13 Pro Max .

iPhone 14 Pro Max هل سيأتي بنفس سعر iPhone 13

نشر حساب “yeux1122” المعروف بتوقعاته عن المنتجات الشهيرة خبرعلى مدونة Naver الكورية ، يفيد بأن Apple لن ترفع سعر جهاز ايفون 14 القادم من أجل زيادة المبيعات حيث أن هناك انخفاض في الطلب وسط تباطؤ سوق الهواتف الذكية العالمي، وأبل اتخذت هذا القرار على الرغم من مواجهة الشركة لزيادة تكاليف الإنتاج واستمرار الاضطرابات في سلسلة التوريد، وحسب ما جاء في المنشور إن مصدر الشائعات جاء من “مؤسسة مالية أمريكية كبرى” لم يذكر اسمها ولكنه قال أنها مؤسسة معروفة بالدقة.

ما هو الأختلاف بين Phone 14 Pro Max و iPhone 13 Pro Max

من المتوقع أيضًا أن تكون هناك بعض الأختلافات بين هاتف ايفون 14 برو ماكس وايفون 13 برو ماكس من حيث الأحجام لن يكون هناك iPhone 14 mini بحجم 5.4 بوصة. حيث كان iPhone 13 mini هو الخيار الأفضل الأقل تكلفة في عام 2021 ، حيث بدءًا من 699 دولارًا وأيفون 13 بحجم 6.1 بوصة يبدأ من 799 دولار، ولكنه لن يحصل على شعبية كبيرة لدى العملاء مثل المقاس الأكبر حجمًا، لذلك تركز Apple على أحجام iPhone أكبر لأجهزتها الرئيسية في عام 2022، ستشمل تشكيلة iPhone القادمة من Apple iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة و iPhone 14 Pro بحجم 6.1 بوصة و iPhone 14 Max بحجم 6.7 بوصة و iPhone 14 Pro Max بحجم 6.7 بوصة.

تصميم ايفون 14 برو الجديد

وهناك ايضًا بعض التوقعات التي تفيد بأن ايفون لأن تعمل على أي تجديد في التصميمات سوف يأتي الهاتف الجديد بنفس تصميم العام الماضي هذا أمر مؤسف لأنها كانت تصميمات غير احترافية، وتشير الشائعات إلى أنه من المحتمل أن تستمر في استخدام نفس شريحة A15 التي تم تقديمها في سلسلة iPhone 13

يتناقض ذلك مع طرازات iPhone 14 Pro ، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بواسطة شريحة A16 أسرع. من المحتمل أيضًا أن يتخلصوا من درجة الشاشة التي كانت عنصرًا أساسيًا في أجهزة iPhone الرائدة من Apple منذ iPhone X لعام 2017.، والجدير بالذكر أن حساب Naver الذي جاءت منه شائعة اليوم كان مصدرًا لبعض المعلومات الدقيقة في الماضي ، بما في ذلك بعض التفاصيل حول iPad mini 6 قبل إطلاقه. ومع ذلك ، فقد ذكر الحساب نفسه بشكل خاطئ أن Apple ستطلق “iPad mini Pro” في النصف الثاني من عام 2021 ، وهو ما لم يحدث ، ولذلك نحن نتعامل مع التوقع بأنه أمر محتمل ولكنه غير مؤكد.