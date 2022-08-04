Realme Pad X تابلت الغلابة .. ريدمي تفاجي عشاقها وتتحدي منافسيها

تسعى شركة “ريملي الصينية” دائمًا إلى إرضاء عملائها في أنحاء العالم، فقد فاجأت جمهورها بطرحها جهاز جديد اقتصادي “تابلت” يدعى Realme Pad X يضم جميع خصائص الأجهزة الذكية للتابلت واللاب توب، ومن أهم مميزاته أنه مدعم بقلم ذكي ولوحة مفاتيح ذكية، وفيما يأتي وصف سمات هذا التابلت بالتفصيل وسعره الاقتصادي في الأسواق.

سمات تابلت Realme Pad X

يتسم التابلت بالعديد من الإضافات الرائعة التي يحلم بها أي شخص، ومن أهم سماته تصميمه الأنيق من الخارج، والتصميم الخلفي خاصةً هيكل الكاميرا كما هو موضح في السطور التالية:

جودة الشاشة عالية، ويبلغ عرضها 2000 × 1200 بكسل، كما أن مقاسها بالكامل 11 بوصة.

ضوء الشاشة قوي، ومتدرج حسب الرغبة للرؤية، حيث يضم الهاتف 450 شمعة تقريبًا.

التابلت مزود بمعالج سناب دراجون 695 من كوالكوم الذي يستخدم في أشهر الهواتف الحديثة.

كما أن المعالج الرسومي الخاص به Aderno 619، والذي يعد أيضًا من أجود أنواع المعالجات للهواتف الذكية.

الذاكرة الداخلية للتابلت حجمها 64 و128 جيجا بايت، كما أن حجم الذاكرة العشوائية يتراوح بين 4-6 جيجا بايت.

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مميزات تابلت ريلمي Pad X

يمكنك تزويد مساحة الهاتف الداخلية باستخدام كارت ميموري/ MicroSD.

التابلت مدعم بكاميرا أمامية بها مستشعرات عالية تصل إلى 105 درجة، وذو عدسة فائقة الاتساع للتصوير الواسع، كما أن دقتها 8 Mega بكسل.

أما الكاميرا الخلفية الأساسية دقتها 13 Mega بكسل.

التابلت مزود بمكبرات صوت واضحة وقوية.

وهيكله المعدني ملائم لراحة اليدين؛ وذلك لأنه نحيف للغاية.

كما أنه مزود بشبكة واي فاي خاصة به رمزها WIFI 802.11، ومزود ببلوتوث، ومنفذ للشحن.

يدعم التابلت الشحن السريع، ويحافظ على عمر البطارية تلقائيًا؛ وذلك لأن حجم البطارية يبلغ 8340 مم أمبير، وبقوة شحن 33 واط.

يعمل التابلت بنظام تشغيل Android 11.

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سعر تابلت Realme Pad X

التابلت متعدد الفئات، حيث يبلغ سعر التابلت الذي يبلغ حجم ذاكرته 4/ 64 جيجا بايت، والذي يدعم الشبكة حتى خمسة جيجا: 225 دولار، أي ما يعادل 4260 جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر التابلت بذاكرة تخزين 6/ 128 جيجا بايت: 325 دولار، أي ما يعادل 6155 جنيه مصري.

وأخيرًا يبلغ سعر التابلت الفئة الثالثة: 350 دولار، أي ما يعادل 6630 جنيه مصري.

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