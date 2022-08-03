أيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max بمواصفاته وأسعاره المتوقعة

يعتبر أيفون 14 برو ماكس أحدث هواتف iphone المتطورة الذي ينتظره العديد من الناس خلال هذا العام حيث تستعد شركة Apple الأمريكية إلي إصدار الجيل الرابع عشر من سلسلة هواتف أيفون والتي تتميز بأنها أشهر وأغلي الهواتف الذكية المنتشرة في العالم ,وسوف يتم الإعلان عنه في شهر سبتمبر لعام 2022، ويعتبر أيفون 14 برو ماكس هو النسخة الأعلى والأكثر تطوراً من أيفون 14 لذلك فهو أفضل هاتف ذكي في شركة Apple لهذا العام ،كما يوجد به العديد من المميزات التي تميزه عن أنواع الهواتف الأخري من حيث الشكل والأداء والإمكانيات بشكل عام.

مواصفات أيفون 14 برو ماكس

يعتبر أيفون 14 برو ماكس من أجمل الهواتف الحديثة شكلاً وأكثرها دقة فهو يتميز بشاشة كبيرة 6.71 انش من النوع Color OLED Screen وتعمل بدقة QHD ، وتتميز بكثافة بكسلات عالية تصل إلي 460 بكسل، ويعمل بواسطة معالج A16 Bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائي(الرام) مساحتها 8 جيجا بايت ، أما عن شكل جسم الهاتف فهو عبارة عن زجاج من الأمام والخلف وهو زجاج مقاوم للخدش وله إطار من الألمنيوم ، ويتميز الهاتف بوزنه الخفيف عن باقي الهواتف فهو يزن 226 جرام، وذات سمك 7.4مللي متر ، بالنسبة لأبعاد الجهاز فهو يتميز بطول 163.1 مللي متر وعرض 74.2 مللي متر، أما عن ألوانه ستوفر الشركة مجموعة من الألوان الجذابة منها الأبيض والأزرق والأسود والفضي ، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل ios 16 ، كما يتميز الجهاز أيضاً بالدقة العالية في التصوير فهو مزود بكاميرا خلفية رباعية مطورة وهي عبارة عن الكاميرا الأساسية وهي بدقة 12 ميجا بكسل و فتحة عدسة 1.6،وكاميرا بزاوية عريضة ودقتها 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4، كاميرا (Telephoto) 12 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.4، و TOF 3D LIDAR Scanner(depth) ،أما عن الكاميرا الأمامية فهي كاميرا ذات دقة عالية أيضاً 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2 بالإضافة إلي مستشعر SL 3D ، ويعمل الهاتف ببطارية 3420 مللي أمبير ونوعها ليثيوم بوليمروتتميز بالشحن السريع ذات قدرة 30 وات.

مميزات الهاتف iphone 14 pro max

حجم شاشة الهاتف كبير وهو ما يطلبه العديد من الأشخاص .

يتميز الهاتف باحتوائه علي معالج قوي.

مقاوم للماء والغبار والأتربة.

الهاتف به مساحة داخلية كبيرة.

شرائح الاتصال تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يحتوي الهاتف علي بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع لمدة حوالي 60 دقيقة، وتعمل لمدة 30 ساعة تقريباً.

يتميز الهاتف باحتوائه علي كاميرا خلفية رباعية مطورة بالإضافة غلي الكاميرا الأمامية.

عيوب iphone 14 pro max

لا يمكن تركيب ذاكرة خارجية (كارت ميموري) للهاتف .

الهاتف ليس به منفذ سماعات الأذن وعندما يريد الشخص استخدام سماعة الأذن يمكن تركيبها مع منفذ الشحن الخاص بالجهاز.

الكاميرا الأمامية غير مدعمة بفلاش .

أسعار أيفون 14 برو ماكس

يتراوح السعر العالمي للهاتف من 1200 إلي 1340 دولار أمريكي ، أما في السعودية يعتبر سعر الهاتف 5.990 ريال سعودي، وفي مصر يتراوح سعر الهاتف بين 35.000 إلي 38.289 جنية مصري ،وبالنسبة للإمارات سعر الهاتف بها 5.990 درهم إماراتي .