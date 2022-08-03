اوبو تنافس الايفون والسعر خيالي مواصفات وسعر opp Reno 8 هاتف الاحلام

يتساءل الكثير من الأشخاص عن السلسة الجديدة من هواتف opp Reno 8 والتي قدم تم الإعلان عنها قريبا من شركة أوبوا المنتجة، حيث تعد سلسلة هواتف opp من أكثر الهواتف استخداما ومبيعا بالأسواق، حيث تتكون السلسلة الجديدة من ثلاثة هواتف ذكية، لكل هاتف المميزات الخاصة به، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم مميزات السلسلة الجديدة.

مميزات سلسلة opp Reno 8

يبحث معظم الأفراد عن أهم المميزات التي يتضمنها هواتف أبو رينو 8، وذلك حتى يتعرفوا على ما تضمنه هذه الهواتف من إضافات جديدة، ولذلك إليكم أهم هذه المميزات موضحة كالتالي.

تتميز الهواتف بدقة كاميرا عالية الجودة حيث تصل جودة الكاميرا إلى 32 ميجا بيكسل وذلك بعدسة تبلغ فتحتها F/2.4 كما أنها تدعم HDR

كما أنه يمكن تركيب شريحتين Sim للاتصال، فلن تضر إلى حمل هاتفين بعد الأن.

كما أنه مساحة الهاتف التي يصل إلى 8 جيجا رام تكون 128 جيجا، بينما الهواتف ذات الذاكرة 12 جيجا رام إلي 256 جيجا.

وزن سلسلة الهواتف أبوا رينو8 خفيفة حيث يبلغ وزنة حوالي 179 جرام.

عيوب سلسلة هواتف Opp Reno 8 الجديدة

لم تتمكن شركة أوبو من طرح سلسلة أوبو رينو7 في الأسواق المصرية، ولكن استطعت الشركة أن تطرح النسخة الثامنة من هذه الهواتف، ولذلك يريد معظم الأشخاص الذين يرغبون في شراء سلسلة هواتف opp reno 8 في التعرف على عيواب هذه الهواتف.