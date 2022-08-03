انت الان تتابع خبر هاتفك الذكي مخترق! هذه هي طرق المخترقين التي لن تتوقعها رسائل مضادة للفيروسات وبرامج جديدة لم تثبتها علامات تؤكد أن جهازك مخترق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التعرض للاختراق والقرصنة أصبح أمراً شائعاً بشكل كبير يصادف العديد من مستخدمي الكمبيوتر، ومعرفة أن حاسوبك غير آمن قد لا تكون أمراً جلياً أو واضحاً لكل مستخدم، لذلك يجب دائماً ملاحظة علامات تؤكد أن حاسوبك مخترق، أو تعرضه للقرصنة.

العلامة الأساسية في حالة Ransomware

على الرغم من أن الأمر هنا بديهي، ولكنه واجب الذكر. فيروس الفدية واحد من أبرز البرمجيات الخبيثة التي قد تصيب أجهزة الكمبيوتر، ومهمته الأساسية هي تغيير تشفير ملفاتك كلها إلى صيغ مغلقة بشفرة تكويد معقدة، ولا تتم استعادة الصيغة الأصلية للملفات إلا بعد دفع مبالغ معينة يطلبها المخترق؛ ليعيد لك مفتاح استعادة التشفير، وهو المبدأ الأساسي لفكرة الاختطاف والفدية، ومن هنا جاءت تسمية الفدية.

وفي حالة إصابة جهازك بفيروس الفدية؛ عادة ما تظهر رسالة ثابتة عبارة عن نافذة منبثقة تظهر عند محاولة فتح أي ملف أو مجلد؛ وتبلغك بشكل مباشر أن ملفات جهازك الآن تم الاستيلاء عليها (وليس تدميرها أو مسحها)، ويوجه لك رسالة بتفاصيل دفع الفدية.

رسائل مضاد فيروسات مزيفة

قد تظهر لك رسائل منبثقة عشوائية تخبرك بأنه يتم الآن مسح جهازك، أو هذا البرنامج (عادة يكون اسماً مزيفاً، وليس مضاد الفيروسات الذي تستخدمه) ينصحك بالموافقة على إجراء المسح الشامل.

في أحيان أخرى تظهر رسائل أخطاء Errors وانهيارات Crashes في منظومة عمل البرامج الأساسية على الحاسوب، أو حتى أحياناً رسائل منبثقة عن برامج لم تستخدمها ولم تثبتها على جهازك، وهو ما يقودنا للعلامة التالية.

أبرز علامات تؤكد أن حاسوبك مخترق: برامج جديدة لم تثبتها

أحد أبرز علامات الاختراق والإصابة بفيروس حاسوبي هو ظهور برامج جديدة مثبتة لم تطلبها ولم تقم بطلب تنزيلها؛ لأنه عادة ما تكون تلك البرمجيات غير خبيثة، ولكنها جزء شبه "دعائي" يقوم به مطورو الفيروسات كإعلان عن المنتج.

هذا الأمر يتطلب منك -بعد المسح بمضاد الفيروسات- أن تقوم باستعادة النظام system Restore إلى آخر نقطة كان يعمل فيها بشكل آمن وجيد، وعادة ما يتطلب هذا عمل تخزين احتياطي للنظام System Backup بشكل دوري، وهو خيار متواجد في كل أنظمة التشغيل.

الأنشطة المريبة المتعلقة بحساباتك

أهم وأبرز هذه الأنشطة التي سوف تتفاجأ بحدوثها بشكل "تلقائي" أو دون رغبتك هي إرسال رسائل البريد الإلكتروني؛ فإذا أخبرك أحدهم عن بريد غير لائق أو عن وصول بريد منك به روابط احتيالية تعد بأشياء معينة، فخذ حذرك وتفقد البريد المرسل من حسابك.

ثانيا قد تجد الأمر نفسه على أي حساب مربوط للدخول تلقائياً من منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، فقد يستغل المخترق سيطرته للتواصل والتراسل وفعل أي نشاط من حساباتك المربوطة بالمتصفح.

العلامة الأخطر هنا هي حدوث احتيال بنكي على أموالك إذا كان هناك ربط ولوج تلقائي لحسابك البنكي من متصفحك، فقد يستطيع المخترق من تحويل أموالك إلى حسابات مجهولة تابعة له، أو ربما يقوم بشراء أي شيء إذا كان متصفحك يحفظ تلقائياً بيانات كارت الشراء أو الائتمان الخاص بك.

ماذا يجب أن أفعل في حالات الاختراق؟

– أول شيء ينصح به خبراء أمن البيانات عادة هو فصل الحاسوب عن أي مصدر للإنترنت، ثم إجراء مسح شامل للجهاز.

– التأكد من تثبيت مضاد فيروسات أو مضاد برمجيات خبيثة يعمل دون الاتصال بالإنترنت، وإليك أبرز برامج الحماية الشاملة للحاسوب: