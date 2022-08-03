شراء آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط المريح بفترة سداد علي 36 شهر

بدفع أقل قيمة لهواتف أيفون 13 برو ماكس وذلك بالدفع بالتقسيط المريح بفترة سداد طويلة المدي، فقد يعد هاتف آيفون 13 برو ماكس من أهم أنواع الهواتف المحمولة والتي يسعى العديد من الأفراد إلى الحصول عليها لكنه يتميز بالسعر العالي بخلاف الهواتف الأخرى فلا يستطيع أحد شراءه، لذلك يسعون إلى الحصول عليه بطريقة التقسيط لأنه من الهواتف المميزة التي لديها العديد من الامتيازات الحصرية لذلك نعرض لكم أهم عروض التقسيط لتليفون آيفون 13 برو ماكس.

شروط تقسيط أيفون برو ماكس من مكتبة جرير

ان مكتبة جرير تقع داخل المملكة العربية السعودية وتقدم خدمات التقسيط لأي خدمة من خلال القيام بدفع قيمة مالية كل شهر وهي من أهم الخدمات التي تتيحها المكتبة حيث يقوم العميل بالحصول على المنتج المرغوب فيه ودفع المبلغ الشهري للقسط، لكن هناك بعض المعايير التي تقدمها المكتبة للحصول على المنتجات والتي تتمثل في الآتي:

لابد أن يتم الموافقة على المنتج بشكل سريع

لابد أن يحصل العميل على جميع المنتجات التي يرغب في شراءها بدون تقديم دفعة أولية .

لابد أن يتمكن العميل من شراء منتجات بقيمة 30.000 ريال سعودي فقط دون أن يزيد عن ذلك وذلك بفترة سداد تصل إلى 36 شهر.

تقسيط شراء أيفون 13 برو ماكس

أن الكثير من الأشخاص يذهبون للحصول على هواتف آيفون برو ماكس بأحدث إصدار لكن سعره العالي يمنع الكثير من ذلك، لذلك تقدم مكتبة جرير أقوى عروض التقسيط لهواتف أيفون برو ماكس، لكن هناك بعض المعايير التي يجب أن يقدمها العميل للمكتبة للحصول على الهاتف وهي كالآتي:

لابد على الفرد الذي يقوم بالشراء للمنتجات من مكتبة جرير أن يقوم بشراء منتجات لا تقل عن 2500 ريال سعودي ولا تزيد عن 3000 ريال سعودي .

لا يتاح للفرد أن يرجع هذه المنتجات أو يغيرها بمنتجات أخرى وتصل مدة سداد قيمة المنتجات إلى 12 شهر أو 24 شهر أو 36 شهرا.

لابد من دفع كل الرسوم الشهرية وتقديم كل الأوراق التي تؤكد الدفع من قبل العميل.

المستندات المطلوبة للحصول على أيفون 13 برو ماكس

لابد على العميل أن يقدم كل الأوراق المطلوبة التي تشترط المكتبة وجودها للحصول على الهاتف وهي كالآتي :