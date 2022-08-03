نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Grand Theft Auto vice city Gta vice city للموبيلات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta vice city من أفضل ألعاب المغامرات ثلاثية الأبعاد، وتكون إحدى ألعاب سلسلة Gta الشهيرة، وتعد الإصدار السادس من اللعبة، وتم تطويرها من قبل روكستار نورث، وهي لقاتل مأجور تم القبض عليه في قضية مخدرات وخرج من السجن لمحاسبة المسئول عن سجنه. جاتا فايس سيتي من ضمن ألعاب الأكشن والمغامرات وتدور أحداثها في الثمانينيات في مدينة vice city وهي مدينة خيالية تشبه ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاتل مأجور يسمى (تومي فيرسيتي) تم القبض عليه وإيداعه في السجن بسبب صفقة مخدرات فاشلة، وبعد قضاء مدة سجنه خرج ليحاسب المسئولين عن دخوله السجن، وفي بداية إصدارها كانت تعمل على بلاي ستيشن 2، ثم الإكس بوكس، وويندوز، بعد ذلك ماك، والأندرويد والأيفون ونوضح الأن أهم مميزات grand theft auto vice city وطريقة التحميل للموبيل.

مواصفات Gta vice city

لعبة مميزة يفضلها الكثير من محبي ألعاب الأكشن في العالم، ومن مواصفاتها الآتي:

اسم اللعبة: Gta vice city.

المطور: rockstar.

لغة اللعبة: English.

متطلبات اللعبة: الأندرويد، الأيفون، ويندوز.

أخر إصدار: 1.8.

تاريخ الإصدار: 22 مايو 2019.

تحميل لعبة Gta vice city مجانا لأجهزة اندرويد والأيفون

إذا كنت من الذين يفضلون ألعاب القتال والأكشن فأنت في المكان الصحيح فهذه اللعبة من أفضل الألعاب القتالية حول العالم، ويمكنك تحميلها على هاتفك المحمول من جوجل بلاي بتباع الخطوات الآتية:

أدخل على موقع جوجل بلاي من الموبيل . ثم تثوم بكتابة أسم اللعبة grand theft auto vice city في صندوق البحث. أضغط على تحميل اللعبة، إذا كانت متوفرة في بلدك يمكنك تحميلها بكل سهولة. ثم تثبيتها والاستمتاع بأفضل لعبة قتالية.

ولتحميل من أبل ستور:

أدخل على متجر أبل أستور . ثم كتابة أسم اللعبة في خانة البحث أسفل المتجر. أضغط على تحميل.

مميزات grand theft auto

قد تم تطوير اللعبة وإدخال العديد من التحسينات عليها لتصبح أكثر سلاسة، ومن مميزات اللعبة الآتي: