نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط 100 ريال فقط شهرياً وبدون فوائد في المقال التالي
تعتبر هاتف أبل هو حلم كل شخص، حيث أنه يوجد به العديد من المميزات التي لا تجدها سوى في أبل، لذلك يتوافد عليه أعداد كبيرة من الأشخاص للشراء، ولكن هناك الكثيرين غير متوفر لديهم مبلغ الهاتف، لذا يبحثوا دائماً عن أفضل الأماكن التي يمكنها تقسيط الهاتف مع دفع مبلغ بسيط شهرياً سنتحدث عن كافة التفاصيل في المقال التالي.
أيفون 13 برو ماكس
- هناك العديد من الأماكن التي يمكنك التقسيط من خلالها، ومن أشهرهم مكتبة جرير التي تعتبر الأشهر في عمليات التقسيط المختلفة في المملكة العربية السعودية، فيمكن لأي شخص شراء جميع الأجهزة التي يحلم بها بالتقسيط من خلال هذا المكان.
- ولكن لابد أن لا تزيد المشتريات الخاصة بك عن 30 ألف ريال سعودي، كما أنه لا يمكن بيع أو استبدال الجهاز من أي مكان آخر سوي من مكتبة جرير فقط.
- كما أنها توفر العديد من أنظمة السداد المختلفة بدون فوائد، فيمكنك تقسيط المبلغ على مدة يمكن أن تصل إلى 36 شهر.
- كل ما عليك هو اختيار الجهاز المناسب لك من المجموعة المتوفرة لديهم، ثم بعد ذلك تقوم بالاتفاق على نظام السداد الخاص بك، من خلال المتاح لديهم.
الأوراق المطلوبة للشراء من مكتبة جرير
تطلب مكتبة جرير مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها عند عملية الشراء، للتأكد من قدرتك علي السداد، ولابد من توفرها لديك عند إتمام عملية الشراء وهي:
- لابد من تقديم جميع المستندات التي تثبت أنك قادر على تسديد جميع الأقساط، فمثلا رقم حساب البنك الخاص بك، مكان العمل الخاص بك، مع مفردات مرتب لك، بقيمة الراتب الشهري.
- يمكنك الاختيار من بين أنظمة السداد التي يتم عرضها عليك، سواء 6 أشهر، أو 12 شهر، أو 18 شهر،أو 24 شهر.
- وحتى تضمن المكتبة من قدرتك على تسديد المبلغ يتم تحديد 30 ألف ريال سعودي، كحد أقصي لمشترياتك من هناك حتى يتم تسديد جميع الأقساط في المواعيد المحددة.
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