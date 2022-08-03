شراء أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط 100 ريال فقط شهرياً وبدون فوائد

تعتبر هاتف أبل هو حلم كل شخص، حيث أنه يوجد به العديد من المميزات التي لا تجدها سوى في أبل، لذلك يتوافد عليه أعداد كبيرة من الأشخاص للشراء، ولكن هناك الكثيرين غير متوفر لديهم مبلغ الهاتف، لذا يبحثوا دائماً عن أفضل الأماكن التي يمكنها تقسيط الهاتف مع دفع مبلغ بسيط شهرياً سنتحدث عن كافة التفاصيل في المقال التالي.

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هناك العديد من الأماكن التي يمكنك التقسيط من خلالها، ومن أشهرهم مكتبة جرير التي تعتبر الأشهر في عمليات التقسيط المختلفة في المملكة العربية السعودية، فيمكن لأي شخص شراء جميع الأجهزة التي يحلم بها بالتقسيط من خلال هذا المكان.

ولكن لابد أن لا تزيد المشتريات الخاصة بك عن 30 ألف ريال سعودي، كما أنه لا يمكن بيع أو استبدال الجهاز من أي مكان آخر سوي من مكتبة جرير فقط.

كما أنها توفر العديد من أنظمة السداد المختلفة بدون فوائد، فيمكنك تقسيط المبلغ على مدة يمكن أن تصل إلى 36 شهر.

كل ما عليك هو اختيار الجهاز المناسب لك من المجموعة المتوفرة لديهم، ثم بعد ذلك تقوم بالاتفاق على نظام السداد الخاص بك، من خلال المتاح لديهم.

الأوراق المطلوبة للشراء من مكتبة جرير

تطلب مكتبة جرير مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها عند عملية الشراء، للتأكد من قدرتك علي السداد، ولابد من توفرها لديك عند إتمام عملية الشراء وهي: